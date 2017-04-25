Фантастическая комедия «Моя девушка – монстр» показывает, на что способен маленький американец с похмелья

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и губит жителей далекого Сеула. Если капля никотина убивает лошадь, то каждая бутылка, выпитая героиней Энн Хэтэуэй, сносит небоскреб в столице Южной Кореи. Похмелье, конечно, катастрофа. Но до фильма Начо Вигалондо мы даже не догадывались, насколько это буквально.

Все пошло не так, когда Тим (Дэн Стивенс) выставил Глорию из квартиры. Она пришла под утро, ей было плохо, но Тим уже упаковал ее вещи. Все было унизительно – и этот разрыв, и возвращение в родное захолустье, в пустой родительский дом, где не оказалось даже кровати. Но жизнь быстро начала налаживаться. Когда Глория тащила из магазина матрац, рядом притормозил пикап с бывшим одноклассником Оскаром (Джейсон Судейкис). Конечно, они пошли выпить. А потом продолжили. И добавили еще. Можно было даже не вставать, ведь у Оскара был собственный бар и друзья-завсегдатаи (Тим Блейк Нельсон и Остин Стоуэлл), один даже вполне симпатичный. До дома Глория доползла, как обычно, под утро. И рухнула на матрац.

Гигантская рептилия стояла на задних ногах посреди Сеула и недоуменно чесала пальцем в затылке. Когда Глория, проспавшись, смотрела этот ролик в YouTube, она не могла поверить. Ладно бы просто чудовище, но ведь это был ее, Глории, жест.

Кадр из фильма «Моя девушка – монстр» 1/4 Кадр из фильма «Моя девушка – монстр» 2/4 Кадр из фильма «Моя девушка – монстр» 3/4 Кадр из фильма «Моя девушка – монстр» 4/4

Опытным путем выяснилось, что Алкодзилла материализуется в Сеуле, когда Глория с тяжелой головой бредет из бара домой через детскую площадку. На часах 8.05 утра, в Петропавловске-Камчатском полночь.

Испанец Начо Вигалондо придумал роскошную геополитическую шутку. Америка настолько велика (опять), что даже самый маленький американец, униженный и несчастный, способен с перепоя напугать какую-нибудь Корею, не Северную, так Южную, кто их разберет. Точнее, так: именно униженный, несчастный и способен. А то куда свою униженность девать.

Но что с этой шуткой делать дальше, Вигалондо (не только режиссер, но и сценарист) толком придумать не смог. Так вдохновенно начавшийся фильм с середины стал топтаться на месте, почесывая в затылке и совершая все более нелепые телодвижения.

К гигантской рептилии присоединился гигантский робот, которым управлял уже герой Судейкиса. Потом они подрались, потому что рептилия одумалась, извинилась по-корейски и даже решила бросить пить, а робот хотел продолжения банкета.

С пришельцами – пить Алкоголизм – хороший повод не только для тяжелой социальной драмы, но и для фантастической комедии. Например, британские шутники Эдгар Райт и Саймон Пегг в фильме The World’s End (по-русски он назывался диким словом «Армагеддец») сочинили сюжет «алкоголики против похитителей тел».

Мы тоже, мы тоже! Ведь Энн Хэтэуэй, как всегда, мила и забавна, Джейсон Судейкис умеет быть очень противным, а Дэн Стивенс, как показал недавно сериал «Легион», – актер, за каждым шагом которого теперь надо пристально следить (увы, в этом фильме развернуться ему просто негде). А главное, и правда ведь остроумно придумано. И своевременно, и точно. Даже если автор не имел ничего такого в виду.

Может быть, и не имел. Во всяком случае, сатира оказалась не то чтобы вовсе беззубой, но словно бы извиняющейся – теперь уже по-английски: да ладно, ребята, мы не над вами пошутили, а так, вообще (причиной катастрофы в итоге оказалось даже не пьянство, а детская травма с необязательными мистическими объяснениями). А мог бы быть прекрасный политический анекдот.

Хотя нам тут, в Москве, не до смеха, потому что мы, кажется, живем уже в сиквеле этой комедии. И раз уж у нас опять во всем виновата Америка, то, может, это не мэр с депутатами и застройщиками хотят снести 8000 московских пятиэтажек, а просто в Пенсильвании у кого-то сильное похмелье.

В прокате с 27 апреля