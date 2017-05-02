Культура
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Электрическое просвещение

В Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко вывели музыкальные формулы XX века

А заодно дали послушать, как звучит терменвокс
Героем первого отделения концерта стал сконструированный Львом Терменом в 1920 г. электромузыкальный инструмент терменвокс, внешне похожий на большой радиоприемник
Героем первого отделения концерта стал сконструированный Львом Терменом в 1920 г. электромузыкальный инструмент терменвокс, внешне похожий на большой радиоприемник
На фото Льв Термен / Wikimedia

В программе концерта в недавно открытом Зале имени Моцарта соседствовали имена Льва Термена, Иосифа Шиллингера и Всеволода Задерацкого. Первый – известный физик-изобретатель и по совместительству музыкант, второй – композитор и музыковед, написавший 1640 страниц «Системы музыкальной композиции», третий – композитор, участвовавший в Первой мировой войне и писавший музыку в ссылках. Однако все они испытали давление советской машины, проехавшейся по биографии каждого. Как следствие – вычеркивание из культурной летописи страны и временное забвение.

Героем первого отделения концерта стал сконструированный Львом Терменом в 1920 г. электромузыкальный инструмент терменвокс, внешне похожий на большой радиоприемник. Играть на терменвоксе нужно стоя, не касаясь инструмента. Звуки возникают от особых движений рук в области специально установленных антенн, правой рукой регулируется высота звука, а левой – громкость.

«Реконструкция утопии»: Музей звуковых фигур
«Реконструкция утопии» оказалась не столько музыкальным проектом, сколько демонстрацией диковинных экспонатов ранних советских лет

Пользоваться терменвоксом не так просто, как кажется на первый взгляд (в концерте даже обыграли исторический анекдот про то, как это пытался сделать Ленин): нужно извлекать звуки точной высоты и следить за координацией. Наверное, поэтому лучше всего удаются терменвоксу кантиленные мелодии. Олеся Ростовская исполнила наряду с «Вокализом» Рахманинова, «Лебедем» Сен-Санса и «Жаворонком» Глинки неизвестные широкой публике опусы Иосифа Шиллингера. Его первая аэрофоническая сюита для терменвокса и оркестра (в переложении для струнного квартета) местами напоминала музыку Гершвина, учителем которого, кстати, был Шиллингер.

Второе отделение, вместившее две мировые премьеры, было посвящено творчеству Всеволода Задерацкого. С вокальными сочинениями на стихи Ильи Сельвинского в исполнении Ксении Муслановой и Натальи Петрожицкой контрастировали ироничные пьесы для фортепиано «Микробы лирики», прозвучавшие в начале отделения. А завершилось второе отделение прелюдиями и фугами в исполнении Арсения Тарасевича-Николаева: Задерацкий задолго до Хиндемита и Шостаковича возродил старинный барочный жанр, так полюбившийся Баху.

Режиссер Евгения Беркович и художник Иван Лунгин придумали черно-белое оформление сцены с фрагментами физико-математических формул Термена, использовали обрывки воспоминаний, видеоряд с картинками прошлого века, театрализацию – проект в Зале имени Моцарта задуман как просветительский, он не только возвращает музыку забытых прекрасных авторов, но и рассказывает об их судьбах.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике