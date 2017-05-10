В Ярославле и его окрестностях прошел Фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль Башмета в Ярославле отличается от своего старшего собрата в Сочи камерным, уютным, почти домашним форматом – что отчасти диктуется размерами зала Ярославской филармонии. Но география его обширней: расплескиваясь по всей Ярославской области, он одаривает камерными программами жителей Рыбинска, Борисоглебска, Углича, Переславля-Залесского и даже окрестных сел. Организаторы – Русское концертное агентство и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет – стараются соблюдать в афише баланс между популярными классическими сочинениями и музыкальными раритетами.

В этом году раритетов оказалось значительно больше обычного. К примеру, на первом же концерте публике представили Концертштюк Клары Шуман (Вик) для фортепиано и оркестра, а следом – Концертштюк № 2 Мендельсона для кларнета и бассетгорна в переложении для кларнета и виолончели; солировали Игорь Федоров и Александр Рудин.

Оба концертштюка – Клары Вик и Мендельсона – написаны в середине XIX в., в 1847 г. Это эпоха зрелого, цветущего немецкого романтизма, уже нашедшего свой язык, гармонию и эстетику. И хотя в несколько облегченном по смыслу сочинении Клары Вик отчетливо слышны шумановские реминисценции, многовато так называемых общих форм движения, в целом пьеса оказалась довольно приятной. Сольную партию сыграл Филипп Копачевский – стильно и корректно. Аккомпанировал камерный ансамбль «Солисты Москвы» – постоянный участник фестиваля, за пультом стоял шеф оркестра Юрий Башмет.

В Ярославль приехали «Солисты Тронхейма» – знаменитый камерный коллектив из Норвегии, семь раз номинировавшийся на «Грэмми». Бриттен, Григ, польский кинокомпозитор Войцех Киляр... а во втором отделении – резкое переключение на фольклорное музицирование. Братья Ларсен – брюнет Гьермунд и блондин Эйнар Олаф, – поддержанные струнниками ансамбля, взорвали зал бешеным драйвом и бесшабашным весельем. Норвежские скрипки с дополнительными струнами, инкрустированные перламутром и медными кнопочками по краям деки, плясали в их руках. Виртуозный дуэт братьев играл Сюиту собственного сочинения, набор искусно аранжированных народных норвежских мелодий. Скрипичные трели, танцевальные ритмы, свистопляска параллельных терций, сыгранных в головокружительно быстром темпе, могли бы разбудить и мертвого.

Каждый фестивальный вечер посвящался музыке одной из стран Европы. После Германии и Норвегии наступил черед Британии: громогласный «Лондон-брасс» представил программу-антологию, начавшуюся с арий и танцев английского композитора-вёрджиналиста Джона Дауленда, а завершившуюся Дюком Эллингтоном, Бенджамином Бриттеном и Полем Хартом. Довольно странно было слышать, как труба пытается имитировать мелкую пальцевую технику и синкопированные танцевальные мелодии, которые Дауленд любовно выписывал для английского клавесина. Однако такова уж идеология «Лондон-брасса»: вся музыка прошлого и настоящего принадлежит им.

Следующий вечер был отдан испанской музыке: Ярославский губернаторский оркестр под управлением Алексиса Сориано исполнял Хоакина Родриго, Лало и Мануэля де Фалью. А тем временем в Угличе проходил камерный концерт: Юрий Башмет с дочерью Ксенией играли Неоконченную сонату Глинки в двух частях и Вторую сонату Брамса для альта и фортепиано, прослоенные тремя фортепианными эпизодами из музыки Наймана к фильму «Пианино».

Главным событием следующего вечера стало исполнение поздней кантаты Брамса «Песнь парок» на стихи Гете из «Ифигении в Тавриде», своей сумрачной суггестией и ораторским пафосом предвосхищающей его же Четвертую симфонию. Сочинение, часто звучащее в Европе, в России практически никогда не исполнялось. Засим последовал Скрипичный концерт Брамса – суперпопулярное сочинение, сыгранное Максимом Венгеровым с истинным блеском и неподражаемым шиком; было приятно услышать, что скрипач полностью вернул себе былую форму. Программу завершила Четвертая «Итальянская» симфония Мендельсона, сыгранная оркестром «Новая Россия» пленительно легким звуком, довольно отчетливо и ритмически точно. Заключительная Тарантелла пролетела на едином дыхании, завершив длинную программу светлым и радостным аккордом.

Ярославль