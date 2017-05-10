Культура
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Домашнее счастье

В Ярославле и его окрестностях прошел Фестиваль Юрия Башмета

Жителям области повезло услышать премьеры немецких романтиков, выступления звезд из Норвегии, Британии и, конечно, России
Юрий Башмет (слева) представил ярославской публике молодого виртуоза Филиппа Копачевского
Юрий Башмет (слева) представил ярославской публике молодого виртуоза Филиппа Копачевского
Алексей Молчановский

Фестиваль Башмета в Ярославле отличается от своего старшего собрата в Сочи камерным, уютным, почти домашним форматом – что отчасти диктуется размерами зала Ярославской филармонии. Но география его обширней: расплескиваясь по всей Ярославской области, он одаривает камерными программами жителей Рыбинска, Борисоглебска, Углича, Переславля-Залесского и даже окрестных сел. Организаторы – Русское концертное агентство и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет – стараются соблюдать в афише баланс между популярными классическими сочинениями и музыкальными раритетами.

В этом году раритетов оказалось значительно больше обычного. К примеру, на первом же концерте публике представили Концертштюк Клары Шуман (Вик) для фортепиано и оркестра, а следом – Концертштюк № 2 Мендельсона для кларнета и бассетгорна в переложении для кларнета и виолончели; солировали Игорь Федоров и Александр Рудин.

Оба концертштюка – Клары Вик и Мендельсона – написаны в середине XIX в., в 1847 г. Это эпоха зрелого, цветущего немецкого романтизма, уже нашедшего свой язык, гармонию и эстетику. И хотя в несколько облегченном по смыслу сочинении Клары Вик отчетливо слышны шумановские реминисценции, многовато так называемых общих форм движения, в целом пьеса оказалась довольно приятной. Сольную партию сыграл Филипп Копачевский – стильно и корректно. Аккомпанировал камерный ансамбль «Солисты Москвы» – постоянный участник фестиваля, за пультом стоял шеф оркестра Юрий Башмет.

В Ярославль приехали «Солисты Тронхейма» – знаменитый камерный коллектив из Норвегии, семь раз номинировавшийся на «Грэмми». Бриттен, Григ, польский кинокомпозитор Войцех Киляр... а во втором отделении – резкое переключение на фольклорное музицирование. Братья Ларсен – брюнет Гьермунд и блондин Эйнар Олаф, – поддержанные струнниками ансамбля, взорвали зал бешеным драйвом и бесшабашным весельем. Норвежские скрипки с дополнительными струнами, инкрустированные перламутром и медными кнопочками по краям деки, плясали в их руках. Виртуозный дуэт братьев играл Сюиту собственного сочинения, набор искусно аранжированных народных норвежских мелодий. Скрипичные трели, танцевальные ритмы, свистопляска параллельных терций, сыгранных в головокружительно быстром темпе, могли бы разбудить и мертвого.

Каждый фестивальный вечер посвящался музыке одной из стран Европы. После Германии и Норвегии наступил черед Британии: громогласный «Лондон-брасс» представил программу-антологию, начавшуюся с арий и танцев английского композитора-вёрджиналиста Джона Дауленда, а завершившуюся Дюком Эллингтоном, Бенджамином Бриттеном и Полем Хартом. Довольно странно было слышать, как труба пытается имитировать мелкую пальцевую технику и синкопированные танцевальные мелодии, которые Дауленд любовно выписывал для английского клавесина. Однако такова уж идеология «Лондон-брасса»: вся музыка прошлого и настоящего принадлежит им.

Следующий вечер был отдан испанской музыке: Ярославский губернаторский оркестр под управлением Алексиса Сориано исполнял Хоакина Родриго, Лало и Мануэля де Фалью. А тем временем в Угличе проходил камерный концерт: Юрий Башмет с дочерью Ксенией играли Неоконченную сонату Глинки в двух частях и Вторую сонату Брамса для альта и фортепиано, прослоенные тремя фортепианными эпизодами из музыки Наймана к фильму «Пианино».

Главным событием следующего вечера стало исполнение поздней кантаты Брамса «Песнь парок» на стихи Гете из «Ифигении в Тавриде», своей сумрачной суггестией и ораторским пафосом предвосхищающей его же Четвертую симфонию. Сочинение, часто звучащее в Европе, в России практически никогда не исполнялось. Засим последовал Скрипичный концерт Брамса – суперпопулярное сочинение, сыгранное Максимом Венгеровым с истинным блеском и неподражаемым шиком; было приятно услышать, что скрипач полностью вернул себе былую форму. Программу завершила Четвертая «Итальянская» симфония Мендельсона, сыгранная оркестром «Новая Россия» пленительно легким звуком, довольно отчетливо и ритмически точно. Заключительная Тарантелла пролетела на едином дыхании, завершив длинную программу светлым и радостным аккордом.

Ярославль

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