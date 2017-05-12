В Москве проходит Международный фестиваль экспериментального звука «Подготовленные среды». Проект с успехом проводится уже в девятый раз под знаком «неформального посвящения Джону Кейджу». Ведь именно он один из первых обратился к звучащей тишине (в произведении 4’33’’). Американский композитор вслушивался и в звуки, производимые не только музыкальными инструментами, и тоже использовал их в своих сочинениях.

В этом году тема проекта – чувствительность к среде. Для тех, кто не знает, о чем речь, на сайте объединения SoundArtist (SA) опубликован манифест. «Чувствовать все сразу. Гигантская биомасса человечества в единой пульсации постоянного непрерывного контакта тел». Если кратко – так расшифровывается тема в манифесте. Не случайно SA называют свой звуковой фестиваль одним из самых странных.

Открытие музыкальной части состоялось в зале-конструкторе культурного центра ЗиЛ. Специально для проекта «Подготовленные среды» австро-немецкий видеохудожник Patrick K.-H. выполнил две анимации в стиле дадаизма со звуковым сопровождением для заставки в начале концерта и в антракте.

Другие перформансы навели лупу на звук в чистом виде (с небольшим добавлением световых эффектов). Все исполнители представили восьмиканальные работы, что придало дополнительные возможности для передвижения звука и объем. Олег Макаров сыграл перформанс на подготовленных жестяных банках и электронике. Звук то и дело перемещался по кругу и накатывал огромной волной. Сергей Филатов в своем сочинении использовал полевые записи: стрекотание цикад, лягушачье кваканье и бульканье воды оказались приятным летним воспоминанием. Сергей Костырко смешал звуки роста нейронов коры головного мозга, записанные в лаборатории доктора Пола Роуча (Великобритания). Александр Сенько в перформансе поставил эксперимент, основанный на рассуждениях Умберто Эко о времени.

Впереди эксперименты не менее странные и обещающие. Хорошо, что есть время на их выполнение: фестиваль продлится до конца мая.