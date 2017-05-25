В Воронеже сыграли «Речь» по случае смерти русского языка

В этом театре участники все, и зрители тоже Арт-лаборатория

Малая сцена Воронежского театра драмы им. Кольцова превращена в площадь, зрителей приглашают прямо на нее. Между зрителями снуют актеры в одинаковых пастельных брючках и рубашках из масс-маркета, проговаривая сначала примерно следующее: «Ты достаточно пьяная, чтобы потом это забыть?», а потом – повторяющиеся осколки фраз.

Трехчастную пьесу «Речь» драматург Вячеслав Дурненков сконструировал вместе со студентами курса Руслана Маликова Воронежского института искусств.

Катализатором для создания «Речи» стал проект фестиваля-школы современного искусства «Территория» и компании «Сибур» «Арт-лаборатории», предлагающий одному из нестоличных городов порцию актуального театра, а героям этого самого актуального театра – возможность лабораторной пробы. Так, Дурненков-старший давно хотел поразмышлять о современном русском языке.

В итоге студенты Маликова сначала собирали под его руководством традиционные вербатимы (техника создания драматического текста методом записи реальных разговоров), затем предложили своим респондентам поразмышлять о собственной речи, а после под руководством хореографа Ирины Галушкиной искали физический эквивалент услышанному.

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Трехчастной партитуре пьесы Дурненкова соответствовала трехчастная композиция. Стандартный вербатим первой части актеры превращали в балет, причем казалось, если вовремя не уступить место наступающим на тебя актерам, то тебя просто-напросто затопчут. Вербатимы о русском языке озвучивали уже с кубов-постаментов. В партитуре третьей части остались отдельные слова – к этому моменту зрители уже находились в зале, рассаженные актерами. В финале актеры переходили уже только на жестовую партитуру.

Помещенный в визуальную рамку площадного театра, этот вербатим-балет оказался не только размышлением о кладбище для языка, о рынке, на котором мы все вынуждены продавать и покупать свои слова, следя за количеством лайков, но и полноценным исследованием по современному русскому языку и тому, что от него остается, если последовательно снимать с него наслоения. А кроме того – еще одним способом того, как сегодня можно поставить текст-вербатим и не оказаться в иллюстрации или цитате.

Воронеж