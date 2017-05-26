Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: В одном «Флаконе»

Дизайн-завод «Флакон» отметил восьмой день рождения Евгений Разумный / Ведомости

Дизайн-завод «Флакон» отметил восьмой день рождения. В этом году празднование посвятили уличной культуре. Фестиваль Urban Fest для виновника торжества организовал студенческий совет Финансового университета РФ. Для выступления пригласили диджеев, битбоксеров, танцоров, художников.

Территория дизайн-завода кишела любопытной и модной молодежью, представители которой легко ориентировались в программе мероприятий. Территорию поделили на несколько интерактивных зон – «Олдскул», «Актив», «Экстрим», «Танцы», «Сцена», «Игры» и «Инновации». На деле фестиваль предстал в виде концентрата инсталляций и перформансов, приятным отвлечением от которых стал фудкорт. Примечательно, что акцент сделали на здоровом питании и отдельное здание отвели под кафе для веганов.

Гостей встретили выставкой ретро-мобилей. По одну сторону красовались автомобили Lamborghini середины прошлого века, напротив – более молодая «Волга». К этой же зоне «Олдскул» примкнули соревнования граффити-художников. На фоне дерзко расписанных баллончиками стен устроили баттл танцоры hip-hop и break-dance.

Хедлайнеры зоны «Актив» призвали гостей обучиться искусству капоэйры, поймать физическое равновесие на баланс-бордах, а душевное – на занятии по йоге.

Для любителей зрелищ на заднем дворе «Флакона» разместили зону «Экстрим»: рампы, спот для паркура, сцену для футбольного фристайла, площадки для стритбола с активной программой выступлений. Охватить взглядом все можно было, пожалуй, только с высоты пятого этажа. Элементы постоянной экспозиции дизайн-завода удачно вписывались в общую тематику праздника: гора хрусталя (гора стекла, оставшаяся от производства), гигантские розовые очки на крыше, троллейбус в стене главного здания.

За восемь лет «Флакон» из промышленной территории с обветшалыми постройками превратился в пространство с ориентацией на творческую энергию молодых людей, которую дизайн-завод постоянно притягивает к себе и распыляет вокруг под девизом «Творите, что хотите!».