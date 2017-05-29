Под одной обложкой вышли три произведения футуриста и эксцентрика Филиппо Томмазо Маринетти

Они о том, как соблазнить женщину и чем в этом могут помешать спагетти

Футурист делится секретами, с помощью которых он покорил не одно женское сердце Wikipedia

Небольшое эссе под названием «Как соблазняют женщин» вышло из печати в 1917 г. Европа еще содрогалась от конфликта невиданных масштабов, который позже станут называть Великой, или Первой, мировой войной. Государства Старого света сошлись в смертельном поединке, вплетая в водоворот противостояния тысячи и миллионы человеческих судеб. Итальянские футуристы, громко объявившие о том, что война – это единственная гигиена мира, приветствовали известие о начале боевых действий и поспешили записаться добровольцами в армию. Вождь итальянского футуризма Филиппо Томмазо Маринетти участвует в формировании батальона волонтеров-велосипедистов и в качестве офицера отправляется на фронт. Вскоре он получит ранение и отправится в госпиталь. Здесь он продолжит работу над эссе, за которое взялся еще в поезде, следовавшем на фронт.

Книга о любви во время войны? Да, самое время! Футурист делится секретами, с помощью которых он покорил не одно женское сердце, а также щедро осыпает читателя историями своих любовных похождений. Ведь без войны «женщина как незаряженный револьвер», именно война «придает женщине особый колорит и раскрывает ее истинную ценность», убежден автор. Маринетти твердо верит, что война необходима земле, небу, воде и любви как естественное природное дополнение. Она ускоряет мир и делает чувства острее. Для того чтобы преуспеть в деле соблазнения, Маринетти дает ряд строгих советов-рекомендаций своим последователям, соблюдение которых сделает из мужчины настоящего супермена, а вернее итальянского футуриста. Вершину олимпа соблазнителей занимает особый тип – раненный, даже искалеченный на войне солдат. Но он не жалок, даже наоборот, являет собой живой пример новой футуристической эстетики: «Почувствуйте великолепие шрамов!» А что же остается женщинам, если не покориться воле футуристов? Здесь читатель может решить, что это очередной женоненавистнический памфлет, но в конце сочинения мы внезапно обнаруживаем воззвание, под которым подписалась бы любая радикальная феминистка. В нем призывы броситься в траншеи наравне с мужчинами соседствуют с обещанием права голоса, отмены института брака и решительном одобрении свободной любви.

Маринетти Ф. Т. Как соблазняют женщин. Кухня футуриста

А еще в футуристическом будущем женщина не должна будет стоять у плиты, поэтому эссе о завоевании сердца соседствует с более поздними творениями Маринетти – «Манифестом футуристической кухни» и избранными рецептами из «Кухни футуриста». «Манифест» заслуживает отдельного слова хотя бы потому, что в нем автор призвал итальянцев раз и навсегда отказаться от спагетти. Паста делает человека тучным и малоподвижным – долой! На место традиционной мучной стряпни должна прийти современная пища, которая сделает человека быстрым и атлетичным. В этом деле могут помочь только итальянские футуристы.

Любовь слепа «Женщины, любите слепых героев! Их глаза были обожжены невыносимым солнцем итальянской славы! Гладьте их покрытые арабесками шрамов лица! Обнимайте их на улице! Приветствуйте их с любовью!.. Обожайте! Пусть ваши губы обожествляют их! Слава слепцу, погрузившему свои глаза во тьму, потому что в Италии родятся более лучезарные и зрячие сыновья! <...> Женщины, исполните то, о чем говорит, прощаясь, каждый итальянец: «Я хочу вернуться с прекрасной раной, достойной ее! Я хочу, чтобы сражение изменило мое тело для нее!.. Пусть вражеские гранаты и штыки преобразят меня для нее!» (Филиппо Томмазо Маринетти. Как соблазняют женщин)

Не беда, что часть блюд из сборника футуристических рецептов просто несъедобна, человек будущего способен насытиться лишь запахами и ощущениями. Маринетти предлагает превратить кухню в футуристический театр с музыкой, яркими красками и вентиляторами, которые позволят сконцентрировать аромат определенных блюд в нужном направлении. Книга рецептов – это юмор, артистичность, находчивость и невероятный оптимизм, приправленный твердой верой в технику и грядущего человека. Маринетти неотразим не только в деле соблазнения женщин, но и у плиты.

Маринетти Ф. Т. Как соблазняют женщин. Кухня футуриста. Издательство «Текст». М., 2017