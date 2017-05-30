Опубликован доклад об ограничениях свободы слова в России

Цензура охватывает все больше сфер, включая журналистику, литературу, театр, кино, изобразительное искусство Е. Ширинкина / для Ведомостей

В центре «Мемориал» прошла презентация доклада об ограничениях свободы слова, печати и творчества в России. Доклад подготовлен по инициативе недавно созданной ассоциации «Свободное слово», объединяющей людей, работающих со словом, вне зависимости от их политических взглядов. В нее вошли и бывшие члены русского ПЕН-центра. Международный ПЕН приветствовал эту инициативу – члены его руководства присутствовали на презентации.

Главная тенденция, которую отмечает доклад: цензура охватывает все больше сфер, включая журналистику, литературу, театр, кино, изобразительное искусство. Исследование призвано донести сложность ситуации до как можно большего числа людей. По словам писателя Александра Архангельского, мы все «чувствуем электричество в воздухе»: одновременно с презентацией проходил обыск у режиссера Кирилла Серебренникова.

По данным доклада, принятые в последние годы законы порождают цензуру – это и пакет Яровой, и ограничение иностранных инвестиций, и закон о защите информации. Во всемирном рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ» по итогам 2016 г. Россия заняла 148-е место из 180. При прямом давлении на журналистов, задержаниях, нападениях и ограничении доступа к информации расследование преступлений против представителей прессы остается на очень низком уровне. Заметно усиление ограничений и в интернете – международная правозащитная группа «Агора» зафиксировала более 116 000 фактов таких ограничений в России за 2016 г.

Заложниками закона об экстремистской деятельности стали библиотеки, подвергающиеся проверкам органов прокуратуры. Такие действия противоречат закону «О библиотечном деле» и нивелируют главную функцию библиотек – свободный доступ к информации. Отмечается и противоречивость закона «О защите детей от информации», дискредитирующего издателей и авторов. Доклад содержит сведения о театре и кинематографе, где усиливается диктат власти, финансирующей только угодные ей проекты, и цензура по мотивам «оскорбления чувств верующих». Пока нет информации о цензуре в изобразительном искусстве и выставочном деле, но доклад планируют обновлять ежегодно.