В России дебютировала немецкая певица Делия де Франс facebook.com/delhiadefrance

В России дебютировала немецкая певица Делия де Франс, известная ранее как вокалистка группы Pentatones. В Москву певицу пригласили организаторы фестиваля Sound Up на свой десятый концерт, в программе которого гармонично соединили выступление московского трио Fogh Depot в первом отделении и немецкой гостьи во втором.

Трио Fogh Depot в своей музыке сочетает несколько стилевых направлений. Алексей Гусаков (ударные) заключает каждый трек в минималистичную ритмическую клетку, внутри которой появляется множество прихотливых ритмовариаций, Генрих Томас (духовые) придает джазовую свободу, а Михаил Климов (контрабас, клавишные) добавляет мелодическую и ритмическую начинку. Все партии объединяются над плотным слоем электроники с ее подражанием природным или бытовым звукам. Эта музыка приобретает то звучание, которое мы хотим в ней услышать, – от медитативности до созерцательности и безбашенности в стиле рок. Не случайно один из альбомов Fogh Depot называется Turmalinturm. Турмалин – камень, меняющий цвета при разном освещении.

Делия де Франс исполнила еще не опубликованные композиции и некоторые треки из своего дебютного альбома Suavium. Бархатистый голос певицы прекрасно звучал в дуэте с арфой, где инструмент выступал как равноправный участник ансамбля со своим соло. Делия де Франс приняла от группы Pentatones традицию гезамткунстверка, в котором все искусства сплетаются, усиливая друг друга. В ее перформансе органично соединились музыка и слово, видеографика, сценография и свет. Видеохудожник Илья Старилов подготовил целый ряд видеоклипов для всего концерта фестиваля. Таинственный мир в духе Дэвида Линча в его сюрреалистических роликах объял все пространство концертного зала Центрального дома архитекторов (видео проецировали и на стены).

Гезамткунстверк – искусство будущего, пророчил один из приверженцев этой идеи Рихард Вагнер еще в XIX в. и, пожалуй, оказался прав. Популярность Делии де Франс уже набрала обороты в Европе и Америке, а теперь и в России. Доказательство этому – огромный успех ее дебютного концерта в Москве.