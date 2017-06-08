К запуску интернет-магазина LVMH выпустил капсульную коллекцию

Первый собственный интернет-магазин LVMH начал работу 6 июня 24sevres.com

Парижский универмаг Le Bon Marché создал капсульную коллекцию, приуроченную к началу работы интернет-магазина 24sevres. Она включает свыше 70 товаров от 61 бренда: одежду, аксессуары, а также несколько косметических продуктов. Часть вещей - результат коллабораций. Например, джинсовая куртка, созданная Marc Jacobs и художницей Джули Верховен, сумка Loewe, рисунок для которой разработан совместно с дизайн-студией M/M Paris, бомбер от Marco di Vincenzo и иллюстратора Gio Pastori. Стоимость предметов одежды варьируется от 105 евро (хлопковая толстовка Maison Labiche) до 13 600 (бомбер из норки Yves Salomon). Вещи можно приобрести как на сайте www.24sevres.com, так и в универмаге.

24sevres - собственный интернет-магазин концерна LVMH, впервые объединивший его бренды. В частности, на платформе можно купить бренды Dior, Louis Vuitton и Fendi. На сайте представлены и марки, конкурирующие с главными брендами LVMH – например, Prada, Gucci и Valentino, а также более демократичные — Kitsune и APC. Собрать на одной платформе как люксовые марки, так и более доступные было целью создателей 24sevres: это позволит покупателям из разных стран сделать «парижский выбор», объяснял digital-директор LVMH Ян Роджерс. Сейчас на сайте представлены товары стоимостью от 55 евро (хлопковая футболка Maison Labiche) до 13 600 евро (меховой бомбер из капсульной коллекции).

24sevres.com Сумка Hammock Bag, созданная Loewe совместно с дизайн-студией M/M Paris 1/8 24sevres.com Еще один результат коллаборации - бомбер от Marco di Vincenzo и иллюстратора Gio Pastori 2/8 24sevres.com Стоимость вещей из капсульной коллекции варьируется от 105 евро (толстовка Maison Labiche, на фото) до 13 600 (бомбер из норки Yves Salomon) 3/8 24sevres.com В коллекции собраны как молодежные, так и классические вещи. На фото: кейп Loro Piana 4/8 24sevres.com Вещи из коллекции Le Bon Marché и 24 Sevres. Оксфорды Church's 5/8 24sevres.com Сумка Miu Miu 6/8 24sevres.com На сайте представлено несколько сумок Faye Patchwork от Chloe разного размера, стоимостью от 1250 до 2150 (на фото) евро 7/8 24sevres.com Шляпа Maison Michel 8/8

Сайт начал работу 6 июня 2017 г. Сейчас посетителям доступны его французская и английская версия, стоимость вещей можно посмотреть в евро, долларах и фунтах стерлингов. Кроме того, покупатели могут оформить карты постоянных клиентов, а также воспользоваться услугами персонального шопера. Доставка 24sevres работает по всему миру, в том числе в Россию. Стоимость доставки - 20 евро, длительность - 3-4 дня, указано на сайте.

Усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок — задача, которую сейчас решают крупнейшие игроки люксового рынка. Например, Richemont Group, которой принадлежат такие бренды, как Cartier, Montblanc, Dunhill, IWC, также является владельцем 50% Yoox Net-A-Porter Group. Благодаря этому группа в последнее время ускоряет интернет-экспансию своих марок, прежде не представленных онлайн: в прошлом году в продаже на Net-A-Porter появились Montblanc, IWC, Piaget и Cartier.