К запуску интернет-магазина LVMH выпустил капсульную коллекцию
- Анна Шилова
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Парижский универмаг Le Bon Marché создал капсульную коллекцию, приуроченную к началу работы интернет-магазина 24sevres. Она включает свыше 70 товаров от 61 бренда: одежду, аксессуары, а также несколько косметических продуктов. Часть вещей - результат коллабораций. Например, джинсовая куртка, созданная Marc Jacobs и художницей Джули Верховен, сумка Loewe, рисунок для которой разработан совместно с дизайн-студией M/M Paris, бомбер от Marco di Vincenzo и иллюстратора Gio Pastori. Стоимость предметов одежды варьируется от 105 евро (хлопковая толстовка Maison Labiche) до 13 600 (бомбер из норки Yves Salomon). Вещи можно приобрести как на сайте www.24sevres.com, так и в универмаге.
24sevres - собственный интернет-магазин концерна LVMH, впервые объединивший его бренды. В частности, на платформе можно купить бренды Dior, Louis Vuitton и Fendi. На сайте представлены и марки, конкурирующие с главными брендами LVMH – например, Prada, Gucci и Valentino, а также более демократичные — Kitsune и APC. Собрать на одной платформе как люксовые марки, так и более доступные было целью создателей 24sevres: это позволит покупателям из разных стран сделать «парижский выбор», объяснял digital-директор LVMH Ян Роджерс. Сейчас на сайте представлены товары стоимостью от 55 евро (хлопковая футболка Maison Labiche) до 13 600 евро (меховой бомбер из капсульной коллекции).
Сайт начал работу 6 июня 2017 г. Сейчас посетителям доступны его французская и английская версия, стоимость вещей можно посмотреть в евро, долларах и фунтах стерлингов. Кроме того, покупатели могут оформить карты постоянных клиентов, а также воспользоваться услугами персонального шопера. Доставка 24sevres работает по всему миру, в том числе в Россию. Стоимость доставки - 20 евро, длительность - 3-4 дня, указано на сайте.
Усиление интернет-продаж и в целом интернет-присутствия марок — задача, которую сейчас решают крупнейшие игроки люксового рынка. Например, Richemont Group, которой принадлежат такие бренды, как Cartier, Montblanc, Dunhill, IWC, также является владельцем 50% Yoox Net-A-Porter Group. Благодаря этому группа в последнее время ускоряет интернет-экспансию своих марок, прежде не представленных онлайн: в прошлом году в продаже на Net-A-Porter появились Montblanc, IWC, Piaget и Cartier.