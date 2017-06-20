Новым лидером проката стал мультфильм «Тачки 3»

В международном прокате «Тачки-3» принесли пока $21,3 млн. Кадр из фильма «Тачки 3»

Анимационные машинки студий Pixar и Disney собрали за первый уикенд в Северной Америке $53,54 млн. Результат на уровне нижнего порога ожиданий. Среди всех 18 больших релизов Pixar меньше приносили на старте лишь три – «История игрушек», «Приключения Флика» и «Хороший динозавр» (а с учетом инфляции вообще только последний). Но это ерунда, потому что главное «Тачки» зарабатывают на сувенирной продукции, принесшей создателям франшизы уже больше $10 млрд. Вишенка на этом торте – тематический парк Cars Land, открытый в Калифорнии. Публика по-прежнему любит продукцию Pixar – новый мультфильм получил зрительскую оценку А по шкале CinemaScore, и это не сюрприз: из всех пиксаровских картин ниже (на А-) аудитория оценила только «Тачки-2».

В международном прокате «Тачки-3» принесли пока $21,3 млн. Первые по сборам – Мексика ($5,9 млн) и Россия ($4,8 млн), но на многих крупных рынках картина еще не стартовала: в Бразилии, Южной Корее и Великобритании она выйдет лишь в середине июля, а во Франции, Италии и Германии – не раньше августа.

Между тем «Чудо-женщина» потеряла лишь 30% сборов по сравнению с предыдущей неделей и заработала в национальном прокате $40,7 млн. Это второй в истории результат третьего уикенда, причем с очень небольшим отставанием от лидера, которым остается «Темный рыцарь» с $42,6 млн. Всего в американской кассе «Чудо-женщины» сейчас чуть меньше $275 млн, в международной – $297,2 млн, а общая составляет $571,8 млн.

На третьем месте американской десятки стартовала кинобиография Тупака Шакура c результатом $27,05 млн, оказавшимся гораздо выше прогнозов. Критики закидали ее гнилыми помидорами (агрегатор Rotten Tomatoes зафиксировал всего 24% положительных рецензий), но публике нравится: фильм получил хорошую оценку А- по зрительской шкале CinemaScore.-

По материалам boxofficemojo.com