Recycle Group внедрила в постоянную экспозицию Пушкинского музея свои объекты

«Селфи-башня» выросла в Итальянском дворике Евгений Разумный / Ведомости

Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, образующие Recycle Group, ­– самые успешные из наших молодых художников. В свои тридцать они имеют завидный послужной список: выставлялись в разных странах, получили премию Кандинского, галерея «Триумф» дважды показывала их проекты в Венеции во время биеннале, а в этом году им отдана там часть павильона России. Ну а теперь выставка в Пушкинском музее, что, конечно, и почетно, и рискованно. Потому что хотя выставлены работы современных художников и в залах со слепками, но в стенах, где демонстрируется и демонстрировалось искусство самого высокого класса, в том числе и великое, так что внедренным авторам снисхождения не полагается.

Евгений Разумный / Ведомости 1/15 Евгений Разумный / Ведомости 2/15 Евгений Разумный / Ведомости 3/15 Евгений Разумный / Ведомости 4/15 Евгений Разумный / Ведомости 5/15 Евгений Разумный / Ведомости 6/15 Евгений Разумный / Ведомости 7/15 Евгений Разумный / Ведомости 8/15 Евгений Разумный / Ведомости 9/15 Евгений Разумный / Ведомости 10/15 Евгений Разумный / Ведомости 11/15 Евгений Разумный / Ведомости 12/15 Евгений Разумный / Ведомости 13/15 Евгений Разумный / Ведомости 14/15 Евгений Разумный 15/15

Проект Homo Virtualis заключается в размещении 16 объектов группы в залах музея и на лестнице перед парадным входом. Часть из них – скульптуры из пластика, часть – сочинения в дополненной реальности, которые можно увидеть на экранах смартфонов, предварительно скачав приложение Recycle Group. Сразу скажем, что не у каждого это получится и дело не только в умениях пользователей, а в качестве музейного интернета. Но главная проблема здесь, прямо скажем, не техническая, а эстетическая. Она общая для всех художников, пользующихся новыми технологиями, работающих в технике (думаю, можно так сказать) дополненной реальности: язык освоен, но не настолько, чтобы сочинять на нем. Так что появляющиеся в результате наводки мобильного телефона на стелы со схемами сетчатые виртуальные фигуры хотя и изображают своими формами и позами классическую скульптуру, никаких сложных чувств не вызывают. Как и виртуальные, не видимые без смартфона, люди при входе в здание, изображающие очередь.

Новая музейная реальность Дополненная реальность уже несколько лет осваивается музеями, но чаще всего в познавательных целях. Например, наведя смартфон на экспонат, можно узнать различные сведения о нем, увидеть реконструкцию вещи, если она сохранилась частично. Были опыты и с анимацией картины, «дописывания» ее в дополненной реальности. Однако не только шедевров, но и сколько-нибудь интересных, значительных произведений пока не появилось.

Впрочем, консервативную музейную публику, не гонявшуюся за покемонами, представители дополненной реальности могут впечатлять уже фактом своего проявления. Но нужна ли художественному музею, где на картинах уже создана идеальная реальность, какая-то еще иллюзорная действительность – пока вопрос. И с его решением хорошо бы не спешить, новые технологии появляются и исчезают значительно быстрее, чем свежие художественные идеи. Ну и хочется, конечно, где-то спрятаться от повседневной повинности смотреть на экран.

В материальном же искусстве Блохин и Кузнецов работают бесспорно интереснее, чем в неосязаемом. В Пушкинском музее они показывают новые и уже виденные работы из полиуретана и пластиковой сетки, которые отлично вписались в постоянную экспозицию Итальянского дворика, египетского, греческого и средневекового залов. Скульптура во все времена воспроизводила человеческие формы, а Recycle Group эту традицию прилежно продолжает, вступая в диалог со старым искусством или эксплуатируя его. Их скульптуры в меру новы по материалу и актуальны по сюжетам, но часто банальны пластически, спасает Recycle Group юмор, его он явно предпочитает пафосу.

Пластиковый барельеф «Лаокоон» вполне реалистично изображает человека, опутанного обрывками кабеля, скульптурная группа «Селфи-башня» составлена из сетчатых рыцарей и дев с палками-подставками, а нескольких «Просветителей», копирующих руинированные античные статуи, с виду отличает от оригинала только печать со знаком популярной соцсети. «Саркофаги» в форме уличного контейнера для мусора напоминают о ранних работах группы, теряющей по мере роста популярности обворожительную легкость своей прежней, «мусорной», темы и начавшей морализировать о вреде виртуальных погружений.

До 20 августа