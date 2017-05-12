Открылся российский павильон на 57 Венецианской биеннале современного искусства

Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Наша антиутопия – наша сила

Наш павильон на самой заслуженной, столетней выдержки, всемирной выставке современного искусства – Венецианской биеннале – производит сильное впечатление. Особенно в своей центральной части – антитоталитарной. Гриша Брускин, один из первых классиков постсоветского искусства, создал очень зрелищный, мощный и одновременно пародийный проект. «Смена декораций» – художнический ответ на 100-летие русской революции.

Сотни крупных монструозных гипсовых фигур и тысячи мелких, образующих потоки человекообразной массы, выставлены поодиночке и в составе парадного действа. Гибридные герои соединяют в себе черты древних идолов с песьими головами и персонажей советской мифологии. Скульптурный театр открывается сценой, где над организованными толпами маленьких человечков возвышается двуглавый орел с шестеренками на пузе. Стены залов становятся сценой для другого театра – теней. Их отбрасывают маленькие монстры, а проектор приводит тени в движение плюс неожидаемая музыка, заполняющая пространство (работа композиторов Дмитрия Курляндского, Петра Айду и Константина Дудакова-Кашуро заслуживает рецензии, но музыкального критика). Разыгрываемый гипсовыми человечками и их богами спектакль отсылает и к известным антиутопиям, и к пафосу фильмов Сергея Эйзенштейна, пародируя его, и к прежним, ранним постсоветским работам Брускина. Антиутопии вечно повторяются вслед за проявлениями имперского пафоса, и нынешние люди для мифотворцев такая же податливая масса для манипуляций, как и древний египетский народ. Но это – поверхностное прочтение «Смены декораций», без детального разбора характера-вида героев и постановки массовых сцен.

Вторая часть проекта в Teatrum Orbis (многозначительное название заимствовано куратором Семеном Михайловским у средневекового атласа) в нашем павильоне отдана популярной группе Recycle, критически, но эффектно ставящей проблему зависимости от виртуального мира. Белые пластмассовые горки с выступающими фрагментами человеческих тел – только видимая часть их постинтернет-скульптуры (авторское определение) Blocked Content. Скачав на свой телефон или планшет специальное приложение, можно увидеть на экране личного гаджета, как из реальных фрагментов складываются цветные и движущиеся виртуальные тела. Вопреки замыслу авторов ирреальное привлекательнее реального, так что погибших во льдах интернета можно понять.

Самые нарядные Кроме официальных лиц во главе с вице-премьером Ольгой Голодец на открытии павильона России присутствовали светские и творческие люди – от Ксении Раппопорт до Ксении Собчак, не минуя продюсера Александра Роднянского. Многие из них до этого на Венецианской биеннале замечены не были. На вопрос «Ведомостей», не галерея ли «Триумф» вслед за группой Recycle привела в павильон новую публику, худрук галереи Дмитрий Ханкин сказал: «Нас любят, посмотрите, какие нарядные люди».

Если работа Гриши Брускина отмечает новый и важный этап его художнической жизни, то «ресайклы» Егор Кузнецов и Андрей Блохин в параллельной программе прошлой Венецианской биеннале показали визуально мощную огромную инсталляцию «Конверсия», имитирующую церковный алтарь, так что нынешняя их работа – не из лучших. Что же касается третьей участницы – Саши Пироговой, то ее манерное видео с медленно возрождающимися из земли к свету молодыми, опрятно одетыми актерами многозначительно и красиво до полного гламура. Вторичность этой работы особенно заметна помнящим, как в том же месте несколько биеннале назад показывали видео группы АЕС+Ф, по смыслу и воплощению многократно более сложное и умное, чем у Пироговой.

В целом наш павильон представляет единое и вполне содержательное высказывание, где главные слова сказаны Гришей Брускиным (это же в беседе с «Ведомостями» отметила и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова). То, что он самый высокопарный и назидательный среди других национальных площадок биеннале, так как русские, как известно, любят посерьезнее.-

Венеция

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