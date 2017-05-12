Открылся российский павильон на 57 Венецианской биеннале современного искусства

Наш павильон на самой заслуженной, столетней выдержки, всемирной выставке современного искусства – Венецианской биеннале – производит сильное впечатление. Особенно в своей центральной части – антитоталитарной. Гриша Брускин, один из первых классиков постсоветского искусства, создал очень зрелищный, мощный и одновременно пародийный проект. «Смена декораций» – художнический ответ на 100-летие русской революции.
Сотни крупных монструозных гипсовых фигур и тысячи мелких, образующих потоки человекообразной массы, выставлены поодиночке и в составе парадного действа. Гибридные герои соединяют в себе черты древних идолов с песьими головами и персонажей советской мифологии. Скульптурный театр открывается сценой, где над организованными толпами маленьких человечков возвышается двуглавый орел с шестеренками на пузе. Стены залов становятся сценой для другого театра – теней. Их отбрасывают маленькие монстры, а проектор приводит тени в движение плюс неожидаемая музыка, заполняющая пространство (работа композиторов Дмитрия Курляндского, Петра Айду и Константина Дудакова-Кашуро заслуживает рецензии, но музыкального критика). Разыгрываемый гипсовыми человечками и их богами спектакль отсылает и к известным антиутопиям, и к пафосу фильмов Сергея Эйзенштейна, пародируя его, и к прежним, ранним постсоветским работам Брускина. Антиутопии вечно повторяются вслед за проявлениями имперского пафоса, и нынешние люди для мифотворцев такая же податливая масса для манипуляций, как и древний египетский народ. Но это – поверхностное прочтение «Смены декораций», без детального разбора характера-вида героев и постановки массовых сцен.
Вторая часть проекта в Teatrum Orbis (многозначительное название заимствовано куратором Семеном Михайловским у средневекового атласа) в нашем павильоне отдана популярной группе Recycle, критически, но эффектно ставящей проблему зависимости от виртуального мира. Белые пластмассовые горки с выступающими фрагментами человеческих тел – только видимая часть их постинтернет-скульптуры (авторское определение) Blocked Content. Скачав на свой телефон или планшет специальное приложение, можно увидеть на экране личного гаджета, как из реальных фрагментов складываются цветные и движущиеся виртуальные тела. Вопреки замыслу авторов ирреальное привлекательнее реального, так что погибших во льдах интернета можно понять.
Самые нарядные
Кроме официальных лиц во главе с вице-премьером Ольгой Голодец на открытии павильона России присутствовали светские и творческие люди – от Ксении Раппопорт до Ксении Собчак, не минуя продюсера Александра Роднянского. Многие из них до этого на Венецианской биеннале замечены не были. На вопрос «Ведомостей», не галерея ли «Триумф» вслед за группой Recycle привела в павильон новую публику, худрук галереи Дмитрий Ханкин сказал: «Нас любят, посмотрите, какие нарядные люди».
Если работа Гриши Брускина отмечает новый и важный этап его художнической жизни, то «ресайклы» Егор Кузнецов и Андрей Блохин в параллельной программе прошлой Венецианской биеннале показали визуально мощную огромную инсталляцию «Конверсия», имитирующую церковный алтарь, так что нынешняя их работа – не из лучших. Что же касается третьей участницы – Саши Пироговой, то ее манерное видео с медленно возрождающимися из земли к свету молодыми, опрятно одетыми актерами многозначительно и красиво до полного гламура. Вторичность этой работы особенно заметна помнящим, как в том же месте несколько биеннале назад показывали видео группы АЕС+Ф, по смыслу и воплощению многократно более сложное и умное, чем у Пироговой.
В целом наш павильон представляет единое и вполне содержательное высказывание, где главные слова сказаны Гришей Брускиным (это же в беседе с «Ведомостями» отметила и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова). То, что он самый высокопарный и назидательный среди других национальных площадок биеннале, так как русские, как известно, любят посерьезнее.-
Венеция
До 26 ноября
Art PR/ТАСС
Россию на проходящей в Венеции 57-й биеннале современного искусства представляют четыре художника. Их совместное сочинение называется Theatrum Orbis. В его первой части на первом этаже павильона Григорий Брускин показывает многофигурную инсталляцию «Смена декораций» о последних переменах на сцене всемирного театра
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Art PR/ТАСС
Фрагмент работы Григория Брускина «Смена декораций»
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Art PR/ТАСС
Во второй части выставки можно увидеть работы представителей поколения тридцатилетних – группы Recycle художников Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. Их инсталляция «Блокированный контент» – размышление «на тему жизни и смерти в формате виртуального мира», указано в официальном пресс-релизе
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Art PR/ТАСС
«Блокированный контент» (фрагмент инсталляции на фото) «представит сцены ада или чистилища, где профайл существует в пустоте»
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Art PR/ТАСС
Фрагмент инсталляции арт-группы Recycle «Блокированный контент» (2017), представленной в русском павильоне Theatrum Orbis на 57-й Венецианской биеннале современного искусства
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Art PR/ТАСС
Закончит совместную работу Саша Пирогова – многофигурным видео Inner Physics о жизни, смерти и бессмертии
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Art PR/ТАСС
Кадр из видеоработы художницы Александры Пироговой Inner Physics, представленной в русском павильоне Theatrum Orbis на 57-й Венецианской биеннале современного искусства
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kourl.ru
Еще один участник - композитор Дмитрий Курляндский с сочинением «Комедия слышания», вступающим в диалог с оперой Луиджи Ноно «Прометей, трагедия слушания».
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
В параллельной программе биеннале впервые принимает участие Пушкинский музей. Он показывает выставку «Человек как птица. Образы путешествий» – работы 15 художников, половина из которых – российские. На фото: световая инсталляция Леонида Тишкова «Частная Луна. 2003–2017», фотографии, видео
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
Видеоинсталляция Тани Ахметгалиевой «Корабль-призрак» из цикла «Человек как птица. Образы путешествий». Сайт-инсталляция Ахметгалиевой обращается к памяти места – Венеции, к чьим пристаням на протяжении многих веков причаливали корабли. «Наши маяки светятся яркими цветами где-то на горизонте, и мы бесконечно плывем от одной мечты к другой, забывая жить здесь и сейчас». Здесь и далее приведены аннотации работ, размещенные на сайте ГМИИ им. Пушкина
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
Видеоинсталляция Дмитрия Булныгина с помощью технологии видеомэппинга на параллелепипед создает иллюзию наклоненного аквариума, наполненного рыбой. Уровень воды в аквариуме периодически падает с большой скоростью. При этом рыба хаотично мечется, и в паузах между чередованиями уровня пытается занять место у кромки воды, позволяющее глотнуть порцию кислорода. Этот процесс повторяется: в тот момент, когда рыба оказывается в пустом аквариуме, вода возвращается вновь и наполняет аквариум до краев. Работа является аллегорией земной жизни, где на большой скорости перед нами проносится история человечества, которая с равной стремительностью приумножает и поглощает то, что необходимо ему для жизни
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
Инсталляция «Шурфы» Софьи Гавриловой – это фотографии пустынных ландшафтов, собранных Гавриловой за годы экспедиций по России. Работа состоит из вертикальных панорам, напоминающих геологические срезы. Пейзажи, собранные наподобие разрезанных вдоль пробирок, дают возможность сосредоточиться на самой линии горизонта, которую часто сложно увидеть в урбанизированных территориях, но которая есть неотъемлемая часть нашего взгляда на мир
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
Работа Shma (Послушай) Юрия Календарёва рассказывает историю собственного творческого путешествия Календарёва и представляет собой своего рода мастерскую художника или храм, в котором совершается творческая медитация. Эта работа – размышление на тему времени и природы образа. Цель художника – открыть вход в другое измерение, по которому предлагается путешествовать зрителю
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
В рамках специально подготовленного для выставки варианта инсталляции "Вечность" арт-группы «Провмыза» зритель вынужденно двигается вдоль изображения и не имеет возможности захватить всю картину в целом. Плач девочки становится акустическим, так как его визуальный источник оказывается за пределами поля зрения. Изображение развертывается перед зрителем деталь за деталью, так как он вынужден смотреть только с близкого расстояния. Таким образом, он начинает воспринимать мир так, как это доступно лилипуту, а маленькая девочка-вечность предстает непостижимым для его зрения великаном
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ГМИИ имени А.С. Пушкина
Серия работ Ирины Затуловской, оформленных на горизонтальных полотнах венецианских тканей, объединяет несколько тем: ветхозаветную («Изгнание из рая», «Жертвоприношение Авраама»), евангельскую («Распятие») и современную бытовую («Автопортрет» (на фото), «Маленькое черное платье»). Вместе они составляют обобщенный образ покаяния, возвращения домой и возвращения к себе