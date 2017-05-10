Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
В официальной программе представлены четыре участника, в параллельной – выставка Пушкинского музея
Россию на проходящей в Венеции 57-й биеннале современного искусства представляют четыре художника. Их совместное сочинение называется Theatrum Orbis. В его первой части на первом этаже павильона Григорий Брускин показывает многофигурную инсталляцию «Смена декораций» о последних переменах на сцене всемирного театра
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Фрагмент работы Григория Брускина «Смена декораций»
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Во второй части выставки можно увидеть работы представителей поколения тридцатилетних – группы Recycle художников Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. Их инсталляция «Блокированный контент» – размышление «на тему жизни и смерти в формате виртуального мира», указано в официальном пресс-релизе
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«Блокированный контент» (фрагмент инсталляции на фото) «представит сцены ада или чистилища, где профайл существует в пустоте»
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Фрагмент инсталляции арт-группы Recycle «Блокированный контент» (2017), представленной в русском павильоне Theatrum Orbis на 57-й Венецианской биеннале современного искусства
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Закончит совместную работу Саша Пирогова – многофигурным видео Inner Physics о жизни, смерти и бессмертии
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Кадр из видеоработы художницы Александры Пироговой Inner Physics, представленной в русском павильоне Theatrum Orbis на 57-й Венецианской биеннале современного искусства
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Еще один участник - композитор Дмитрий Курляндский с сочинением «Комедия слышания», вступающим в диалог с оперой Луиджи Ноно «Прометей, трагедия слушания».
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В параллельной программе биеннале впервые принимает участие Пушкинский музей. Он показывает выставку «Человек как птица. Образы путешествий» – работы 15 художников, половина из которых – российские. На фото: световая инсталляция Леонида Тишкова «Частная Луна. 2003–2017», фотографии, видео
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Видеоинсталляция Тани Ахметгалиевой «Корабль-призрак» из цикла «Человек как птица. Образы путешествий». Сайт-инсталляция Ахметгалиевой обращается к памяти места – Венеции, к чьим пристаням на протяжении многих веков причаливали корабли. «Наши маяки светятся яркими цветами где-то на горизонте, и мы бесконечно плывем от одной мечты к другой, забывая жить здесь и сейчас». Здесь и далее приведены аннотации работ, размещенные на сайте ГМИИ им. Пушкина
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Видеоинсталляция Дмитрия Булныгина с помощью технологии видеомэппинга на параллелепипед создает иллюзию наклоненного аквариума, наполненного рыбой. Уровень воды в аквариуме периодически падает с большой скоростью. При этом рыба хаотично мечется, и в паузах между чередованиями уровня пытается занять место у кромки воды, позволяющее глотнуть порцию кислорода. Этот процесс повторяется: в тот момент, когда рыба оказывается в пустом аквариуме, вода возвращается вновь и наполняет аквариум до краев. Работа является аллегорией земной жизни, где на большой скорости перед нами проносится история человечества, которая с равной стремительностью приумножает и поглощает то, что необходимо ему для жизни
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Инсталляция «Шурфы» Софьи Гавриловой – это фотографии пустынных ландшафтов, собранных Гавриловой за годы экспедиций по России. Работа состоит из вертикальных панорам, напоминающих геологические срезы. Пейзажи, собранные наподобие разрезанных вдоль пробирок, дают возможность сосредоточиться на самой линии горизонта, которую часто сложно увидеть в урбанизированных территориях, но которая есть неотъемлемая часть нашего взгляда на мир
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Работа Shma (Послушай) Юрия Календарёва рассказывает историю собственного творческого путешествия Календарёва и представляет собой своего рода мастерскую художника или храм, в котором совершается творческая медитация. Эта работа – размышление на тему времени и природы образа. Цель художника – открыть вход в другое измерение, по которому предлагается путешествовать зрителю
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В рамках специально подготовленного для выставки варианта инсталляции "Вечность" арт-группы «Провмыза» зритель вынужденно двигается вдоль изображения и не имеет возможности захватить всю картину в целом. Плач девочки становится акустическим, так как его визуальный источник оказывается за пределами поля зрения. Изображение развертывается перед зрителем деталь за деталью, так как он вынужден смотреть только с близкого расстояния. Таким образом, он начинает воспринимать мир так, как это доступно лилипуту, а маленькая девочка-вечность предстает непостижимым для его зрения великаном
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Серия работ Ирины Затуловской, оформленных на горизонтальных полотнах венецианских тканей, объединяет несколько тем: ветхозаветную («Изгнание из рая», «Жертвоприношение Авраама»), евангельскую («Распятие») и современную бытовую («Автопортрет» (на фото), «Маленькое черное платье»). Вместе они составляют обобщенный образ покаяния, возвращения домой и возвращения к себе
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