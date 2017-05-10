Российские художники на 57-й Венецианской биеннале

ГМИИ имени А.С. Пушкина

Видеоинсталляция Дмитрия Булныгина с помощью технологии видеомэппинга на параллелепипед создает иллюзию наклоненного аквариума, наполненного рыбой. Уровень воды в аквариуме периодически падает с большой скоростью. При этом рыба хаотично мечется, и в паузах между чередованиями уровня пытается занять место у кромки воды, позволяющее глотнуть порцию кислорода. Этот процесс повторяется: в тот момент, когда рыба оказывается в пустом аквариуме, вода возвращается вновь и наполняет аквариум до краев. Работа является аллегорией земной жизни, где на большой скорости перед нами проносится история человечества, которая с равной стремительностью приумножает и поглощает то, что необходимо ему для жизни



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