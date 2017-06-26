Временный мини-отель под брендом Volvo появится в России

Подобные проекты также есть в Швеции, Швейцарии и Китае

Коттедж Cross Country House - временный отель, организованный Volvo Cars Volvo Cars

Cross Country House, проект временных мини-отелей, организованный Volvo Cars, впервые появится в России. Он разместится в коттедже на территории отеля De la Rey, расположенного на побережье Финского залива в 80 км от Санкт-Петербурга. Удаленность от крупных городов стала ключевым критерием при выборе места, уточняют представители Volvo Cars. «Нам важно было найти правильное место, где гости чувствовали бы себя максимально комфортно и в то же время смогли бы «переключиться» от суеты большого города», - говорит Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia. Стоимость аренды коттеджа составляет 15 000 руб. в сутки, проект работает с 21 августа по 30 сентября 2017 г.

Cross Country House в De la Rey рассчитан на размещение 4 человек. К старту проекта в коттедже изменили дизайн и оформили его в современном скандинавском стиле, уточняет Свекольников. Поскольку Cross Country House - часть кампании по продвижению нового внедорожника V90 Cross Country, все гости отеля на время размещения получают этот автомобиль в пользование.

Volvo Cars В Cross Country House 2 спальни, гостиная, столовой зоной и камином, а также небольшая кухня 1/9 Volvo Cars Помещение оформили в современном скандинавском стиле 2/9 Volvo Cars Интерьер Cross Country House 3/9 Volvo Cars Интерьер Cross Country House 4/9 Volvo Cars В доме есть все необходимое для занятий йогой и скандинавской ходьбой 5/9 Volvo Cars Интерьер Cross Country House 6/9 Volvo Cars 7/9 Volvo Cars Интерьер Cross Country House 8/9 Volvo Cars Детали интер 9/9

Первый Cross Country House заработал в Швеции в феврале 2017 г., тогда компания оборудовала под временный отель небольшой коттедж на севере страны. Летом мини-отели Volvo кроме России будут работать в Швейцарии и в Китае. Если проект будет пользоваться спросом, он может стать регулярным, уточняют в Volvo Cars.