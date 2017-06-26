Кулинарная школа Аркадия Новикова запускает профессиональный курс

Сооснователь Chefshows by Novikov Юлия Митрович и ресторатор Аркадий Новиков Е. Разумный / Ведомости

Кулинарная школа Chefshows by Novikov с сентября запускает полный профессиональный поварской курс, рассчитанный на девять месяцев. Программа включает три ступени обучения, после каждой из которых предусмотрены переводные экзамены и ресторанная практика. Первая ступень не требует специальной подготовки и подходит в том числе тем, кто начинает обучение с нуля. В программу входят и теория, и практика: физика и химия кулинарии, изучение гастрономических трендов и особенностей национальных вкусов, составление меню и технологических карт, дегустации, базовые основы работы с продуктами, изучение современных гастрономических технологий. Стоимость курса составит 750 000 руб.

«На мой взгляд, наша главная новость не столько в том, что мы запускаем длинный, дорогой курс, а в том, что мы первые в России создали системное образование. Обучение в школе рассчитано на амбициозных талантливых людей, которые хотят добиться чего-то большего, чем быть поваром на кухне. Они хотят открыть свой ресторан или стать крутым шефом в крутом интересном ресторане. Они хотят развиваться, и для этого им нужно крутое образование», рассказывает сооснователь кулинарной школы Chefshows by Novikov Юлия Митрович. По ее словам, 70-80% тех, кто учится — не повара, а те, кто хочет открыть ресторан.

Chefshows by Novikov В Chefshows by Novikov оборудованы несколько залов 1/5 Chefshows by Novikov По словам Аркадия Новикова, в школе легкая, творческая атмосфера - как на домашней кухне 2/5 Chefshows by Novikov Зал для профессионального обучения 3/5 Chefshows by Novikov Зал для профессионального обучения 4/5 Chefshows by Novikov Зал, где проходят любительские курсы 5/5

Chefshows by Novikov начала работу осенью 2016 г. Школа предлагает две формы обучения: онлайн-уроки и традиционную очную систему преподавания с теорией, практикой и экзаменами. По словам ресторатора Аркадия Новикова, одного из сооснователей Chefshows by Novikov, открытие кулинарной школы было его давней мечтой. Периодически Новиков к ней приближался - искал подходящее помещение, вел переговоры с партнерами, в том числе, например, институтом народного хозяйства им. Плеханова. Но все окончательно сложилось в партнерстве с Юлией Митрович и Катериной Дроздовой. Сейчас школа закрывает три основных запроса рынка - профессиональное обучение, любительские курсы и место для проведения мероприятий. «У меня огромная компания, которой постоянно требуются люди, постоянно требуются повара. Это раз. Второе. Посетителям ресторанов хочется понимать, как готовится то, что они едят, хочется самим уметь это готовить. Третье, у нас есть разные курсы, например, про здоровое питание. Это перспективно, это востребовано уже сейчас, это нужно», - отвечает Новиков на вопрос о задачах школы.

Одна звезда Бренд-шеф профессионального направления – Артур Овчиников: человек с именем, но не широко известный в российском гастрономическом круге, так его характеризуют в Chefshows by Novikov. На вопрос, не рассматривалась ли идея пригласить в школу международную звезду, Митрович отвечает отрицательно. «Для нас важнее системный подход, а не громкое имя. Аркадий сам звезда, он знает рынок, знает шефов, может пригласить в школу лучших. Поэтому условный Дюкасс нам не нужен», комментирует она.

Контроль за качеством обучения в Chefshows by Novikov «100% строже», чем в аналогичных государственных образовательных учреждениях, считает Митрович. «Если пропускаешь больше 20% уроков, то не допускаешься до экзамена. В конце курса все сдают практический экзамен. Оценивается вкус и качество блюд (нужно приготовить два), а также состояние кухни в процессе и после приготовления. Оценивают учеников строго, 100% строже, чем в государственных учреждениях: в договоре прописано, что мы не выдаем диплом человеку, не показавшему достойных результатов», уточняет она.

Несмотря на высокую стоимость обучения и ограниченное число учеников в группах (максимум 12 человек), школа приносит операционную прибыль с первого дня, утверждают организаторы. Увеличивать оборот планируется за счет развития онлайн-обучения. «Расширение оффлайн-обучения ограничено вместимостью школы: сейчас на курсе может заниматься 12 человек и не больше, только так можно обеспечить каждому оборудованное место. И чтобы расширять офф-лайн, надо оборудовать новые помещения. Поэтому и для меня, и для Аркадия приоритетным является онлайн-обучение. Сейчас этим курсом уже пользуется больше тысячи человек, в перспективе это могут быть десятки тысяч», считает Митрович.