Линор Горалик выпустила новую книгу комиксов о Зайце ПЦ

Единственный вариант существования в этом абсурдном, шизофреничном, но хорошо узнаваемом мире – тотальная ирония Wikimedia

Заяц ПЦ – энциклопедия психологической жизни жителей крупных городов, неуверенных интеллектуалов и менеджеров 1990–2000-х.

Под одной обложкой собраны более 170 историй о Зайце ПЦ и его воображаемых друзьях: Ф, Щ, грелке и свиной отбивной с горошком.

Герои недетского комикса называются вымышленными на каждой странице, словно автор пытается убедить себя и читателей в том, что мир за окном устроен иначе. Каждая серия – сценка из жизни, в которой почти родные персонажи ведут короткие беседы о самом важном – о том, как мы каждый день (не) понимаем друг друга. Эти разговоры, похожие на реплики героев Тома Голда, пропитаны главными эмоциями постсоветской России – трогательным цинизмом, тягой к недостижимой цельности, всепроникающим одиночеством и размышлением о том, что же такое норма.

Заяц ПЦ появился в 2006 г., это «невротик, не алкоголик. Три незаконченных высших образования, одно незаконченное среднее. Работает соискателем». Уже в биографии героя автор высмеивает анкетный стиль, а вслед за ним в каждой сценке критикуется и публичный образ россиянина. Сатира – главное оружие героя в борьбе с форматом, в который современный человек загоняет себя сам.

Единственный вариант существования в этом абсурдном, шизофреничном, но хорошо узнаваемом мире – тотальная ирония, переходящая в гомерический хохот над любыми серьезными или вечными ценностями. Заяц «слишком порядочен, чтобы быть гуманистом». В комиксе почти полностью отсутствует человеческий мир, герои находятся в пустоте, замкнуты в прямоугольной карточке, их диалоги не бывают долгими, часто они умирают от слов, сказанных другими, саркастически жалуются на бессилие и зависимость: «Я постоянно вынужден делать что-то против своей воли / Например, что? / Например, жить». Лучшими друзьями Зайца ПЦ и тех, кому он дорог, оказываются антидепрессанты, на время заглушающие чувство оставленности и часто политической ненужности, терзающие героя в каждой сцене: «Я видел много горя. Оно спрашивало, как пройти к Кремлю».

Карточки с Зайцем ПЦ можно вешать на стену в качестве концептуального календаря, подбирая психологическое состояние для любого дня в большом городе. Серийный комикс вместе с развлечением дарит нам и терапию, фраза «а в Америке на собаках женятся, негров линчуют <...> надо ехать!» становится готовым ответом на любое проявление национального аутизма в России. Реплика «доктор, у меня рубль» снижает трагический пафос разговоров о российской экономике, такой же непредсказуемой, как и политика страны. Примером монтажного соединения исторического, экономического и политического ужаса еще долгие годы будет фраза: «Всем лечь на пол! Это модернизация!»

Линор Горалик. Заяц ПЦ и его воображаемые друзья: Ф, Щ, грелка и свиная отбивная с горошком. – Москва: АСТ, 2017