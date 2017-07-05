В Казани прошел театральный фестиваль «Город. АРТ-подготовка»

Природа и помойка – идеальная театральная декорация Юлия Калинина

Созданный казанскими продюсерами Дианой Сафаровой и Инной Ярковой фонд «Живой город» занимается театральными экспериментами в городском пространстве уже четыре года кряду, и фестиваль «АРТ-подготовка» стал традиционным. Неизменен и программный директор – пожалуй, самый известный российский театральный куратор Олег Лоевский. «АРТ-подготовка» – не парад гастролеров, а лаборатория, в рамках которой режиссеры-резиденты показывают эскизы будущих спектаклей. У удачных есть шанс стать репертуарными.

Провалов на нынешней «АРТ-подготовке» не случилось. Молодой режиссер Регина Саттарова показала спектакль «Время роста деревьев» на пленэре – в военном городке на окраине Казани. Живописная природа соседствует тут с впечатляющей свалкой. Саттарова использовала натуру изобретательно: эскиз начался как экскурсия чудаковатого гида (Булат Минкин), сосредоточенного на этнографии Маршалловых островов, однако ее перебивали возникавшие в самых неожиданных местах актеры «Пакет-театра». Страдающий влюбленный, безумная невеста в белом платье, танцующий кореец – герои написанной специально для фестиваля пьесы Михаила Дурненкова преследовали зрителей-экскурсантов, словно лесные духи. Дышащий поэтической недосказанностью, одновременно смешной и меланхоличный, спектакль завершился печальной татарской песней в исполнении экскурсовода.

Москвич Всеволод Лисовский («Неявные воздействия», «Молчание на заданную тему», «Вакханки») в особом представлении не нуждается: он давно стоит на переднем крае экспериментальных, а то и экстремальных театральных опытов. Спектакль «Индивиды и атомарные предложения» (термин позаимствован у Бертрана Рассела) поставлен по пьесе, состоящей из... 14 математических формул. Пять актеров, стоящих у белого экрана, выглядят клонами Евгения Гришковца: импровизируют, шутят, говорят обо всем и ни о чем, предаются воспоминаниям. Но стоит снять розовые очки (их выдают каждому зрителю), как становится различим видеомэппинг. Оказывается, герои спектакля – составные части сложных логико-математических силлогизмов. Между ними и вокруг, на экране и их одежде, мелькают знаки и формульные ряды. А если переключить канал на аудиопередатчике, вместо актерской речи ты услышишь комментарий математика. Перед зрителем встает непростой выбор, какой спектакль ему смотреть: хаотичный набор непричесанных человеческих голосов или стройный математический трактат, полностью освобожденный от не описываемой формулами человечности.

В основе эскиза московской художницы Ксении Перетрухиной (совместно с Михаилом Колчиным), сыгранного в пространстве старого казанского загса, лежал материал из области не точных, а скорее общественных наук. «Дневник Веткина» – поденные записки жителя Казани, сделанные в бурные годы перестройки, накануне августовского путча. Текст был напечатан на картонных кубах, инсталлированных в пространство, и произносился актерами, ловко смешавшимися с публикой. Заброшенный загс превратился в пространство коллективной исторической памяти, а за столами с водкой и скудной закуской то ли поминали СССР, то ли отмечали рождение новой исторической эры.

Еще более сложный документ достался для постановки ученице Кирилла Серебренникова режиссеру Евгении Беркович, показавшей эскиз «Голоса минувших лет» по архивным материалам Национального татарского театра им. Камала. Протоколы худсоветов, обсуждения спектаклей с заезжими критиками воплотились в уморительные скетчи с участием сказочной нечисти, наряженной в костюмы детских утренников. Веселый актерский джаз соседствовал с высокой лирической нотой. Ветераны труппы Айдар Хафизов, Фарида Сафина, Адгар и Афият Шакировы читали монологи из спектаклей своей юности, а видеокамера выводила изображения их вдохновенных и благородных лиц на экран. Спектакль Беркович стал своеобразным посвящением былой театральной эпохе и убедительно доказал, что театральная реновация совсем не означает сноса и расселения обжитых театральных домов.-

Казань