В венском Фолькстеатре сыграли «Крошку Цахеса»

Современный на вид спектакль по сути оказался в духе Гофмана Volkstheater

В новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана изменено все и в то же время ничего. Петер Карпати не только придумал новые диалоги, перенеся действие в наши дни, он внес коррективы даже в название, на афише Фолькстеатра стоит «Крошка Цахес – Операция Циннобер». При этом более гофмановский спектакль трудно представить – видео в режиме live, телефоны, электрогитары в руках артистов и самодвижущийся малолитражный Fiat на сцене не убавили иронии в тексте. Постановщики сохранили его важнейшие свойства, актуальные и два века спустя.

Цахес, маленький уродливый человек, по-прежнему так зачаровывает окружающих, что они видят в нем умного и талантливого карьериста в лучшем смысле слова, которому открыты все дороги. Поначалу Габор Бидерман играет его с куклой в руках, затем отбрасывает ее как лишнее и превращается в тусовочного льва, героя светских репортажей, лицо с обложки малотиражного, но гоношистого глянца. Карьера стремительна – Цахес идет устраиваться на работу секретарем в министерство, но уже через пять минут занимает должность статс-секретаря, а после коллективной парилки с участием князя заменяет и министра. Вскоре он смещает самого князя, но Цахес рановато сдергивает с него шейную манишку. Всесилию приходит конец, когда его покровительница Фея раскрывает студенту Бальтазару (Кристоф Ротенбухнер) – у него Цахес увел невесту – главный секрет: сила Циннобера в волосах. После долгих попыток Бальтазар срезает магическую шевелюру (чего скрывать – просто сдирает парик), в итоге на свадьбе новый жених, а у финала хеппи-энд.

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В «Операции Циннобер» венгерский режиссер Виктор Бодо (одной из первых его наград стала «Золотая маска» в Москве) задействовал любимых актеров Фолькстеатра. Многие из них участвовали в его венском «Иванове» («Ведомости» писали о спектакле 3 апреля 2016 г.). Благодаря крупным планам видео «Цахес» стал для многих настоящим бенефисом, а типичная для Бодо подчеркнутая, порой утрированная театральность, от специфических голосов в прологе до постоянного обнажения технических решений, превращает спектакль в мини-энциклопедию театральных приемов. И даже живой оркестр в яме перед сценой (композитор Клаус фон Хейденабер) звучит данью старым, дофонограммным временам, гимном живому звуку, что не отменяет подзвучки и спецэффектов в режиме dolby stereo и записей Моцарта, вспоминаемого Цахесом любимого композитора Гофмана, ради него писатель даже изменил свое имя. То есть и Цахес не прост, но кто сказал, что сегодняшние телегерои, присваивающие чужие достижения благодаря камере и микрофону, просты? Дело в шевелюре, точнее в парике, который некому снять. А так – голый король, он и есть голый.

Вена