На 88-м году жизни умер художник Илья Глазунов

Он был лоялен к власти, но в его творчестве присутствовала скрытая полемика с официальным курсом

Илья Глазунов – живописец, график, автор книжных иллюстраций, театральный сценограф, педагог и общественный деятель Виктор Великжанин / ТАСС

В Москве на 88-м году жизни скончался Илья Глазунов – живописец, график, автор книжных иллюстраций, театральный сценограф, педагог и общественный деятель.

Глазунов – ленинградец, в детстве пережил блокаду, потерял родителей. После войны получил образование в Ленинграде, однако его дальнейшая творческая жизнь связана с Москвой. На излете советских лет в 1987 г. Глазунов основал Академию живописи, ваяния и зодчества, ректором которой оставался до конца жизни.

Глазунов – представитель консервативно-охранительного, православно-патриотического крыла в российском искусстве, отчасти испытавший влияние модернизма. Среди его работ – живописное полотно «Вечная Россия», картина «Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор и Синеус». В Париже оформил здание ЮНЕСКО, создав живописные панно «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию». Автор иллюстраций к произведениям Достоевского. В Большом театре оформил ряд русских опер, в частности «Сказание о граже Китеже» и «Князя Игоря». Вместе с тем он создал несколько парадных портретов западных политических деятелей и деятелей искусства, среди них Сальвадор Альенде, Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини.

Глазунов боролся за сохранение исторического центра Москвы, участвовал в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Глазунов сохранял лояльность к советской, а впоследствии российской власти, в поздние годы был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.

Вместе с тем в его творчестве присутствовала и скрытая полемика с официальным политическим курсом. Ранняя картина Глазунова «Дороги войны» изображала отступающую Красную армию и послужила поводом для закрытия целой выставки в «оттепельном» 1957 г.

Глазунов утверждал ценности православия еще в те годы, когда государственной доктриной был атеизм.

На его самой знаменитой картине «Мистерия ХХ века», созданной в советское время (1978), изображены лица мировой истории и культуры: Ленин, Сталин, Гитлер, Николай Второй, Лев Толстой, Чарли Чаплин, Солженицын изображен в числе сотни лиц на огромном полотне. Картина не была допущена к выставке, но ее удалось, положив между частями театральной декорации, вывезти за границу, где она была продана коллекционеру и приобрела скандальную известность, тогда как на родине художника картина была выставлена лишь в 1988 г., до этого же распространялась в виде фотоснимков. В 1999 г. художник написал вторую версию, в которую добавил и лидеров перестройки.

Отдел культуры газеты «Ведомости»