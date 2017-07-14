В заполярном поселке под Мурманском в выходные дни пройдет арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Рэйверы в гостях у рыбаков

Приоритетом фестиваля этого года станет модная тема архитектуры и урбанистики vk.com/newteriberka

С тех пор как фестиваль, придуманный фондом развития «Большая земля» и фермерским кооперативом LavkaLavka, пришел в Териберку, вектор жизни в рыбацком поселке, окруженном базами подводных лодок, сменился с фазы разрушения и умирания на сохранение и развитие. За три года в поселке открылись три новые гостиницы, починена дорога, возобновилось строительство многоквартирного дома, а также ликвидирована страшная мусорная свалка, неуместная среди суровой и грандиозной северной природной красоты.

Приоритетом фестиваля этого года станет модная тема архитектуры и урбанистики. Специалисты в этой области из США и Нидерландов вместе с российскими коллегами обсудят подходы к развитию удаленных мест и подпишут «манифест устойчивого развития».

Конечно же, не будет забыто и традиционное для северного фестиваля направление экопознавательного и спортивного туризма, гастрономии, фольклора и музыки, за которую отвечает матерый московский промоутер Игорь Тонких. В этот раз состав участников потянет на хороший городской фестиваль города-миллионника, а стилистический разброс удивит завсегдатаев летних фестивалей – Найк Борзов и группа «Трубецкой» («Ляпис Трубецкой» без Михалка), проект Zorge Евгения Федорова и актуальнейшие рэперы 25/17.

В скалах на окраине поселка состоится первый российский заполярный рэйв, среди участников которого резиденты знаменитого лейбла Ninja Tunes, важного российского конгломерата Hyperboloid Records и лучшие видеохудожники. Красногранитные скалы старой Штокмановской дороги еще такого не видели, а у наших читателей такой шанс еще есть. Но выезжать в направлении Мурманска нужно как можно скорее.