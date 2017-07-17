«Блокбастер» Романа Волобуева – девушкина радость

Героиня Светланы Устиновой мечтала о боксе – мечта сбылась Кадр из фильма «Блокбастер»

Лиза (Светлана Устинова) ведет дурацкое ток-шоу «Спаси любовь» на канале вроде «Домашнего». Ее партнер – одновременно импозантный и отталкивающий немолодой кокаинист (Михаил Ефремов) позволяет себе разные вольности, но это ерунда: Лизе ненавистен не только соведущий, а в принципе эта работа, она всю жизнь, с детства, мечтала заниматься боксом и только боксом.

Выбравшись из студии, она приезжает домой, а вместо бойфренда на кухню из спальни выходит какая-то девушка, необыкновенно уверенная в себе, и только за ней выползает растерянный бойфренд. Лизе хватает самообладания, чтобы не применять полученные в секции боксерские навыки. Она только хватает бутылку вина и штопор, спускается вниз, садится в машину, открывает бутылку, давит на газ и через пару часов обнаруживает себя в городе Электроугли, в совершенно пьяном виде поедающей шаурму.

Как это бывает в Электроуглях, шаурму продают в одном здании с пунктом выдачи микрокредитов «Быстрые деньги». На него совершают налет. Долго ли, коротко, а Лиза знакомится с налетчицей (Аня Чиповская) – девушкой со страшным малороссийским акцентом и мозгами страуса. Сначала она, размахивая как бы настоящим пистолетом, требует, чтобы Лиза отвезла ее хотя бы к месту встречи с бойфрендом. Потом они вдвоем оказываются в Лизиной квартире. Потом оказывается, что пути телеведущей и дуры, решившей быстро разбогатеть, уже не разделить, ничего не поделаешь, судьба свела, виноваты звезды. Очень скоро они уже ведут себя даже не как лучшие подруги, а почти как сестры.

Как поссорились Роман Волобуев в процессе монтажа поссорился с продюсером Ильей Стюартом (на «Кинотавре» Роман представил съемочную группу, объявил, что его имя появляется в титрах первый и последний раз, и ушел со сцены). В прокат вышла продюсерская версия. К ней есть вопрос, почему героиня Чиповской говорит то с малороссийским, то с каким-то сибирским акцентом, то вовсе без него. Волобуев на кинотавровской пресс-конференции объяснял, что как раз это в авторской версии и становилось ясным. А у героини Устиновой был двойник, пока сюжет железной продюсерской рукой не выпрямили. Впрочем, даже на пресс-конференции ссора между режиссером и продюсером выглядела как детская игра в крысу.

Выше были слова «долго ли, коротко», но это просто чтобы пересказ завязки выглядел более гладким. В «долго ли, коротко» вписывается очень много событий: Лизу, еще не дожевавшую шаурму, сбивают с ног полицейские, принявшие ее за грабительницу, ее пытаются допросить, но в итоге просто приковывают к диванчику, в нее, спящую, всматривается следователь (обаятельный как никогда Евгений Цыганов), который только что собирался покончить с собой и вдруг влюбился на всю жизнь. Все это занимает примерно три с половиной минуты экранного времени, но в фильме Романа Волобуева события упакованы с такой плотностью.

Волобуев был блестящим кинокритиком даже не за счет невероятного умения раскрывать замыслы авторов (устриц), а просто за счет остроумия и прекрасного владения русским языком. Его рецензии часто представляли большую художественную ценность, чем фильмы, которые они описывали. Когда он решил сменить профессию и уйти в режиссуру, многие об этом жалели. Его дебютный фильм «Холодный фронт» никого не утешил. Перед премьерой «Блокбастера» на «Кинотавре» мне рассказывали, что фильм, по слухам, вышел чудовищным, в конкурс его взяли, буквально давясь. Ну, сальерианская зависть, должно быть.

«Блокбастер» оказался («оказался» – типичное слово из волобуевского лексикона времен блога «Афиши») самой обаятельной конкурсной картиной. Он не мог спорить ни с получившей главный приз «Аритмией» Бориса Хлебникова, историей про врача скорой помощи, всех устроившей и получившей главный приз, ни с реально лучшей картиной конкурса – «Теснотой» Кантемира Балагова. И все же «Блокбастеру» выписали третий по значению приз – «специальный диплом жюри» с формулировкой «За новый уровень жанрового кино». Этот новый уровень выражается только в том, что человек в очках наблюдает за взаимоотношениями девушек, млеет и осторожно, но четко их направляет. Это действительно прежде всего фильм про любовь к девушкам – не про влечение, а про восхищение этими волшебными господними созданиями, у которых любая дурость кажется песней. Лиза и ее новая подруга, объяснившая ей своей дуростью, что сам черт никому не брат, несутся навстречу приключениям, а Волобуеву остается лишь оформлять эти приключения. Не хочется пересказывать, но их много. И, черт возьми, рассказывает о них Волобуев очень здорово.

Автор – специальный корреспондент «Комсомольской правды»