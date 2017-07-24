Часы Mare Nostrum Acciaio - перевыпуск первого хронографа Officine Panerai Officine Panerai

Часовая мануфактура Officine Panerai вновь перевыпускает свой первый хронограф - Mare Nostrum. Версия этого года Mare Nostrum Acciaio повторит вариацию 1993 г. - синий циферблат и стальной корпус диаметром 42 мм. Часы будут изготовлены ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. В московских бутиках Panerai Mare Nostrum Acciaio появится в сентябре, стоимость модели – 604 000 руб.

Технически и внешне Mare Nostrum Acciaio повторяет хронограф 1993 г., чьей основой в свою очередь стала первая модель хронографа, созданная мануфактурой в 1943 г. Тогда хронограф предназначался для вахтенных офицеров Королевских ВМС Италии, но так и не был запущен в производство. Многие механизмы и чертежи хронографа-прототипа, как и большинство наследия компании, были утеряны после потопа во Флоренции в 1966 г. Тем не менее основные технические характеристики (включая калибр) в новых часах были воссозданы, дизайн также был в целом сохранен. Отличия были минимальными: корпус из полированной стали диаметром 42 мм (вместо 52 мм у прототипа) был дополнен широким плоским полированным безелем с тахиметрической шкалой, а заднюю крышку корпуса декорировали гравировкой-посвящением Officine Panerai Firenze, а также логотипом бренда.

Mare Nostrum Acciaio оснащены калибром OP XXXIII, созданным на основе исторического прототипа ETA 2801-2 с модулем хронографа Dubois-Dépraz. Калибр с ручным подзаводом обладает запасом хода в 42 часа.