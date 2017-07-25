Новым лидером проката стал «Дюнкерк»

/ Военная драма Нолана принесла за первый уикенд $50,5 млн в Северной Америке и $55,4 млн за ее пределами

В цифрах «Дюнкерк» отнюдь не чемпион среди блокбастеров этого лета, но он пока единственный из них, кто может похвастаться самостоятельностью Кадр из фильма «Дюнкерк»

В цифрах «Дюнкерк» отнюдь не чемпион среди блокбастеров этого лета, но он пока единственный из них, кто может похвастаться самостоятельностью: все остальные лидеры летней таблицы были частями какой-нибудь франшизы (если не супергеройской, то анимационной). Еще больше впечатлили аналитиков результаты военной драмы Нолана в IMAX-формате – гигантские экраны обеспечили колоссальные 23% от общих сборов в 3720 кинотеатрах. «Дюнкерк» понравился подавляющему большинству критиков (92% положительных рецензий по замерам агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes). Публика также отнеслась к фильму благосклонно, выставив в премьерный день оценки А- по шкале CinemaScore. Правда, женщинам, которых в аудитории было лишь 40%, картина понравилась чуть меньше – на В+. Еще из социологических наблюдений: смотреть «Дюнкерк» пришла в подавляющем большинстве взрослая публика – 76% старше 25 лет.

В международном прокате «Дюнкерк» стартовал на 46 рынках и стал первым в Великобритании ($12,4 млн), Франции ($4,9 млн), России ($2,7 млн), Испании ($1,9 млн), Южной Koрее ($10,3 млн) и Австралии ($4,7 млн). Как и в Америке, заметную долю кассовых сборов принесли кинотеатры IMAX-формата (около 13%). Бюджет «Дюнкерка» – $150 млн.

Вторую строчку американской таблицы заняла свежая женская комедия Girls Trip – с шутками ниже пояса, судя по ограничительному рейтингу R (дети до 17 только в сопровождении взрослых). При бюджете в $19 млн фильм собрал $30,37 млн в 2591 кинотеатре и получил оценку A+ CinemaScore. 76% аудитории составили женщины, так что вопрос, что они делали, пока мужчины смотрели суровый «Дюнкерк», отпадает.

По материалам boxofficemojo.com