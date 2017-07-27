В шпионском боевике «Взрывная блондинка» Шарлиз Терон делает из агентов КГБ отбивные

Отвалите, мужики Universal Pictures

Если бы я был Берлинской стеной, я бы тоже упал при виде Шарлиз Терон в роли британской шпионки Лоррейн – блондинки в темных очках и алых туфлях на высоком каблуке. Когда она не дерется, то курит и пьет водку. Не по-европейски, глоточками, а по-нашему, залпом. Но пить особенно некогда. 1989-й, ГДР вот-вот рухнет, в Берлине убит шпион Ми-6, а десятки других под угрозой, если агентурный список попадет в руки Кей-Джи-Би. Лоррейн должна его перехватить. Ей надо работать с берлинским резидентом Ми-6 Персивалем, но тот, похоже, ведет двойную игру. А кто ее не ведет? Хоть по ту сторону стены, хоть по эту.

Когда на экране появляется маленький и верткий Джеймс Макэвой в роли Персиваля, кажется, что «Взрывную блондинку» снимал Тимур Бекмамбетов. Не только потому, что Макэвой играл в его голливудском боевике «Особо опасен» в паре с не менее взрывной Анджелиной Джоли. Глумливый резидент, маскирующийся под берлинского тусовщика, вносит во все происходящее ноту безумия и едва не превращает в пародию фильм, сделанный по большей части с серьезной миной. Он хулигански гоняет на «порше», прячет жучок под гипсом и явно наслаждается атмосферой подступающей анархии.

Хотя смешного много и без Макэвоя. Появляются плохие русские, говорящие на плохом русском языке. У главного из них сербская фамилия Бремович, а играет его датчанин Роланд Мюллер. Но чувствуется, что над произношением все-таки много работали, национальную культуру изучали. В одной из сцен звучит Высоцкий. В другой герои дерутся в кинозале, где идет картина Тарковского «Сталкер». В этот перечень можно было бы добавить и водку, если бы Шарлиз Терон не пила ее в других фильмах (кажется, это уже трейд-марк).

Зуб отдала Боевые сцены потребовали от Шарлиз Терон серьезнейшей подготовки. С актрисой занимались восемь персональных тренеров, а параллельно с ней тренировался Киану Ривз, которому предстояло драться в «Джоне Уике – 2». Во время съемок Терон сломала два зуба. Джеймс Макэвой сломал руку раньше – на съемках триллера М. Найта Шьямалана «Сплит», поэтому его гипс пришлось вписать в сценарий.

Но вернемся к каблукам, полезная вещь. Уже минут через десять после начала фильма один из них втыкается в горло вражеского агента, и понеслось. Главное во «Взрывной блондинке» – многочисленные драки, поставленные изобретательно и на редкость натуралистично, со смакованием подробностей тяжких телесных повреждений. К финалу берлинской операции сама Лоррейн покрыта синяками и ссадинами с головы до ног, но это ерунда по сравнению с тем, как выглядят ее русские спарринг-партнеры.

Лоррейн втыкает им в щеку ключ, а в горло – штопор, дырявит башку выстрелом в упор и давит полицейскими «Жигулями», но те не сдаются, даже превратившись практически в шашлык.

Такого не увидишь ни у Бекмамбетова (который тут все-таки ни при чем), ни в бондиане, ни в комиксах, где героини в латексе красиво раздают злодеям пощечины балетными ногами. И даже суровые боевики про Джона Уика, откуда Шарлиз Терон (не только исполнительница главной роли, но и продюсер фильма) рекрутировала постановщика Дэвида Литча, выглядят помягче.

К концу «Взрывной блондинки» в мясе боевых сцен теряется даже ухмылка Макэвоя. И едва не забывается эротическая сцена между Шарлиз Терон и Софией Бутеллой, играющей французскую шпионку, которая еще не поняла, во что ввязалась. Она-то думала, тут будет «Из Берлина с любовью», в крайнем случае «Семнадцать мгновений весны», а оказалась в «Бойцовском клубе».

Что вынесет из этого впечатляющего фильма широкий зритель? Возможно, новое понимание идиомы «попасть под каблук».

В прокате с 27 июля