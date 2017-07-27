В Петербурге стало меньше городских станций велопроката

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Станций и велосипедов становится меньше Евгений Егоров / Ведомости

К середине июля клиенты ООО «Велогород», которое развивает сервис велопроката в Петербурге, совершили более 16 000 поездок. За тот же период прошлого года их было около 23 000. В этом сезоне в системе «Велогорода» зарегистрировалось 13 676 человек, из них 1500 иностранцев, в прошлом году – 39 487 человек.