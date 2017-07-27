Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: Велопрокат притормозил
В Петербурге стало меньше городских станций велопроката
Оператор объясняет это техническими проблемами и плохой погодой
- Анна Хромых
- / Для Ведомостей – Санкт-Петербург
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Станций и велосипедов становится меньше
Евгений Егоров / Ведомости
К середине июля клиенты ООО «Велогород», которое развивает сервис велопроката в Петербурге, совершили более 16 000 поездок. За тот же период прошлого года их было около 23 000. В этом сезоне в системе «Велогорода» зарегистрировалось 13 676 человек, из них 1500 иностранцев, в прошлом году – 39 487 человек.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}