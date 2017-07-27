Выставка «Москва. Иллюминации. 1896–2003» могла быть эффектной

Евгений Умнов. Весенний базар, Москва. Конец 1940-х. Такая же конструкция стоит сейчас напротив мэрии на Тверской МАММ

«Москва. Иллюминации. 1896–2003» – летняя выставка Московского дома фотографии, т. е. не очень важная, проходная. Набор снимков праздничного оформления столицы довольно однообразен и никаких чувств не вызывает. Начинается он с архивных снимков города во время коронации Николая II, а кончается почему-то 2003 годом. Рано кончается.

Коронационные фотографии показывают нам незнакомый город, где стоят Красные ворота, окруженные флагштоками, а в центре неузнаваемой Лубянской площади находится пышная беседка с балдахином. Потом идут картины украшенной лампочками Москвы в День Победы, в празднование 800-летия и революционных годовщин: Красная площадь, расчерченная прожекторами, Кремль в гирляндах, портреты вождей на телеграфе, аббревиатура правящей партии и цифры ее съездов.

Надо признать, что радостное волшебство сияющих в темноте огоньков плохо передавалось камерами первой половины прошлого века и только с начала шестидесятых появились эффектные ночные снимки залитого искусственным светом города. Даже опыт Александра Родченко 1932 г. со сверкающей схемой метрополитена не кажется удачным. Лирическими же среди мемориальных снимков можно посчитать только серию Владимира Машукова «Огоньки» как раз 2003 года.

Нет сомнения, что выставка о Москве праздничной была бы во много раз интересней, если бы музей довел тему до наших дней. Современное декорирование столицы ни в какое сравнение не идет ни с недавним, ни с тоталитарным прошлым. Тогда праздники случались в известные дни и между ними текли будни. При нынешнем мэре Москва в вечном празднике: новогоднее убранство плавно переходит в масленичное, а затем в пасхальное с коротким великопостным перерывом. А когда разрыв между православными праздниками велик, то он заботливо заполняется днями джема или мороженого, и кажется, что власти города стремятся не оставить москвичам и приезжим ни одного свободного от украшений места, ни единого исторического фасада. Повсюду огоньки, цветочки, лоточки и пляшущие у Большого театра пухлые розовые цыплята.

Фотографии этой вечной оформиловки могли бы составить выставку большой силы. Надеюсь, что у музея хватит смелости довести тему до апофеоза абсурда.

До 10 сентября