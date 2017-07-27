Chanel выпускает первый за 15 лет абсолютно новый аромат

Gabrielle Chanel – первый с 2002 г. полностью новый аромат марки Chanel

Дом Chanel представил первый за 15 лет абсолютно новый аромат - Gabrielle Chanel, посвященный легендарной Габриэль Шанель, одной из самых знаменитых фигур мира моды XX века. Автором композиции стал главный парфюмер Chanel Оливье Польж, ранее создавший новую версию знаменитых духов №5 - №5 L’Eau, а также Chance Eau Vive, четвертый аромат в коллекции Chance. Польж характеризует Gabrielle Chanel как «абстрактно-цветочный», подчеркивая, что он «чистый и современный, и при этом полностью соответствует тому, что ждут от Chanel».

Gabrielle Chanel - первый аромат, созданный Польжем для Chanel «с нуля» и полностью самостоятельно. Ранее он работал либо в паре с прежним главным парфюмером компании, своим отцом Жаком Польжем, либо с базовой парфюмерной композицией, созданной до него (как было с Chance Eau Vive). Парфюмерную композицию Gabrielle Chanel Польж составил из иланг-иланга, жасмина и флёрдоранжа, дополненных туберозой из Грасса. «Наша цель - попасть с Gabrielle Chanel в топ-10 самых популярных ароматов мира, поэтому это не нишевый аромат», - рассказывала профильному изданию WWD Кристин Дагуссе, глобальный директор департамента косметики и парфюмерии Chanel. Дагуссе не стала озвучивать цифры, но по оценке издания, чтобы аромат попал в десятку самых успешных, объем продаж должен составлять около $100 млн. Для аромата №1 эта цифра увеличивается примерно до $250 млн.

Самым успешным ароматом за всю историю марки, конечно, является №5. Но в последние годы он стал терять популярность на некоторых рынках, признавалась Дагуссе. По ее словам, многим женщинам нравилась история и идея №5, но перестал нравится сам аромат. Для них в прошлом году марка выпустила новую версию знаменитых духов - №5 L’Eau. Этот запуск не только стал успешным сам по себе, но и простимулировал продажи другой парфюмерии Chanel: рост составил около 30%, рассказала Дагуссе. Сравнивая №5 и Gabrielle Chanel, Дагуссе отмечает, что первый больше о женственности и успехе, а второй отражает личность Шанель как реальной женщины, одновременно уязвимой и непобедимой.

Все, что создает дом Chanel, так или иначе связано с наследием, жизнью и творчеством Габриэль Шанель. Но в 2017 г. марка отдает дань Шанель именно как личности, а не как дизайнеру или творческой единице, рассказывал в интервью WWD президент модного подразделения Chanel Бруно Павловски. Ранее компания выпустила новую модель сумки, названную Gabrielle, сейчас настал черед парфюма.

Аромат появится в продаже по всему миру с сентября этого года.