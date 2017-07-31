Одновременно с премьерой на ВВС в России стартовала шестисерийная драма Джейн Кемпион «Вершина озера: Китаянка»

Создатели сериала и исполнительница главной роли Элизабет Мосс (на фото) не брезгуют лобовой патетикой, т. е. применяют ее там и тогда, где и когда этого требует партитура жанра Outnow.ch

Многие подсмеиваются над манерой прикреплять к традиционно мужским словам, обозначающим род творческой деятельности, женские суффиксы: авторка, поэтка. Однако режиссера Кемпион, первую женщину, удостоенную каннской «Пальмы» (за «Пианино», 1993), как раз уместно назвать режиссеркой. Авторкой и поэткой, кстати, тоже. Ее жгуче интересуют вопросы взаимоотношения полов, и каждая работа Кемпион для большого экрана или ТВ становится поживой не только кинокритиков, но и исследователей социологии гендера.

Вот и в 2013 г. вокруг мини-сериала «Вершина озера» (Top of the Lake; наверное, правильнее перевести «Начало озера») были сломаны тысячи копий. Тем временем зрители, проникшиеся симпатией к главной героине, полицейской Робин Гриффин (Элизабет Мосс), принялись требовать второй сезон, хотя Кемпион и соавтор сценария Джерард Ли твердили, что история закончена и продолжения ждать бессмысленно.

Нет, дождались-таки. Робин возвращается из Новой Зеландии в Сидней, где волны вскоре выносят на городской пляж кофр с полуразложившимся женским трупом внутри. «Китаянка» – условное название операции по расследованию, тело настолько пострадало, что с уверенностью определяется лишь азиатское происхождение, но не национальность девушки. Мало-помалу выяснится, что погибшая – тайка, прибыла в Австралию по студенческой визе, занималась не учебой, а проституцией и вдобавок принадлежала к нелегальной группе суррогатных матерей, сплошь ее соотечественниц.

Докапывается до правды Робин вместе с коллегами; среди них выделяются усатый донжуан-неудачник и констебль, или, так сказать, констеблька, Миранда; в ней легко узнать леди Бриенну из «Игры престолов». Кроме того, в Сиднее у Робин 17-летняя дочка. Мэри (блестящая роль дочери Кемпион Алисы Энглерт), которую Робин родила практически в детстве, после группового изнасилования, и сразу от нее отказалась, а теперь хочет навести мосты, живет под кровом приемных папы и мамы, миляги Пайка (Юен Лесли) и злыдни Джулии. Джулию играет Николь Кидман, причем, думается, ее героине намеренно придано внешнее и отчасти биографическое сходство с самой Кемпион.

А еще Мэри по уши влюблена в уроженца ГДР Александра (скандинав Давид Денсик). Ему за сорок, он патлатый, дерганый, всем хамит, кусается, сдает нижние этажи своего дома под бордель, девочки называют его Puss, Котик. Понятно, что Александр – носитель основной тайны сюжета, мы до поры не знаем, как он участвовал в суррогатных махинациях, но как-то участвовал, к бабке не ходи.

ГДР беспокоит В фильме «Берлинский синдром», который недавно вышел в наш прокат и тоже снят режиссером из Австралии, Кейт Шортленд, действует еще один зловещий сын Восточной Германии, маньяк-убийца. С высшим гуманитарным образованием, как и у Александра. Почему женщины Зеленого континента прозревают подобные бездны внутри мужчин, которые появились на свет в ГДР, тема для исследования. Вероятно, гендерного.

Сюжет же несется вскачь, и первое, что удивляет – здесь порядком смешного. Смешное большей частью исходит от усатого сыщика и долговязой Миранды – Бриенны Гвендолин Кристи, эдакой шаловливой жирафихи. Большей частью, но не исключительно; разве не проявление юмора та, прямо скажем, карикатура на себя, которую нарисовала Кемпион с актерской помощью Кидман. Мосс, точно освеженная «Рассказом служанки», избегает затяжных истерик, а кроме того, заметно и светло похорошела. В прежней «Вершине озера» смешного, помнится, не было совсем, царили надрыв и трагедия.

А второе: «Китаянка» куда сильнее похожа на типовой криминальный сериал из нынешних. Кемпион будто ослабила артхаусный нажим, да и не стала снимать все серии в качестве режиссера, поделилась с товарищами. Типовой, но мастерской выделки, одна предфинальная сцена на пляже чего стоит. Парадокс в том, что это не повредило содержанию: помогло. Благодаря прочности и стремительности жанровой конструкции важные темы, затрагиваемые в сценарии, мы воспринимаем с лету и во всей полноте, зато уже не терпим долгие интермедии без тени действия и монологи-декларации персонажей о том, что Хоксбери впадает в залив Брокен (ну, терпим чуть-чуть). Эпоха сменилась, четыре года назад для телевидения глубокая старина.

По сути дела, тогда, в 2013-м, Кемпион с Ли не обманывали. Прежняя «Вершина озера» закруглена и окуклена. В третьей серии экс-крышовщик шайки педофилов сержант Паркер совершит до чертиков пугающий камбек, куда без Паркера, но в общем новую «Вершину» можно смотреть, не видя старую. И это к лучшему, скорей всего.

Все шесть серий «Китаянки» уже доступны в онлайн-сервисе «Амедиатека». На телеканале Amedia Premium серии будут выходить раз в неделю – по четвергам