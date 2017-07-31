Редкие вина оказались самой удачной инвестицией

Подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Борде о, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы Engin Akyurt / Freepick

В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина – они выросли в цене на 24%, сообщал ежегодный отчет компании Knight Frank. Классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости, в 2016 г. подорожали на 9% и переместились на второе место. Благодаря этому редкие вина впервые за последние 10 лет возглавили список самых удачных инвестиций. В начале 2017 г. эта тенденция сохраняется. Темпы роста цен на элитное вино остались на уровне 24%, а люксовые автомобили, по данным HAGI Top Index, за этот период подорожали всего на 6%.

Подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Бордо, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы. Также на рост стоимости повлиял погодный фактор: из-за сильных морозов, затронувших до 80% урожая в лучших виноградниках Бургундии, сформировался ограниченный запас коллекционного вина 2016 г. Из-за этого самые востребованные бургундские вина в этом году могут достичь пиковой стоимости, считает Ник Мартин, составитель Fine Wines Index. Рост стоимости бордоских вин будет меньшим, чем в 2016 г. (тогда он составил 33%), но рынок стремится выйти на нормальный уровень цен после трех лет снижения, подчеркивают в Knight Frank.

Е. Разумный / Ведомости В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина - они выросли в цене на 24%, сообщает ежегодный отчет компании Knight Frank. Подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Бордо, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы. Из винных марок наибольший рост показали "Калифорния" (+34%), "Бордо" (+33%) и "Бургундия" (+31%) 1/10 Г. Анисимов / Ведомости Классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости, в 2016 г. переместились на второе место. За год редкие авто прибавили в цене в среднем 9%. Больше всего выросла цена автомобилей Porsche (+9%), Ferrari (+8%) и Merсedes Benz (+6%). Porsche пользуется все большей популярностью у коллекционеров и остается лидером по росту цен за 10 лет (+420%) 2/10 Alastair Grant / AP Неплохую динамику продемонстрировали раритетные монеты: в течение года их средняя стоимость увеличилась на 6%. Но до ценовых рекордов сделкам 2016 г. далеко. Например, за самую дорогую монету - цент Barber 1894 г. выпуска - на аукционе Heritage покупатель отдал $1,9 млн, а самая дорогая монета в мире - доллар «Распущенные Волосы» (на фото) - в 2013 г. обошлась американскому бизнесмену Брюсу Морелану в $10,01 млн, сообщает АР 3/10 Denis Balibouse / Reuters Ювелирные изделия за год выросли в цене в среднем на 3%, подсчитали аналитики. При этом продажи некоторых лотов побили исторические ценовые рекорды. Например, кольцо Oppenheimer Blue из платины с центральным камнем весом 14,62 карата было куплено за $58 млн и стало самым дорогим украшением в истории 4/10 Patek Philippe Другой рекорд 2016 года: стальные часы Patek Philippe Ref. 1518 (это первая в мире серийная модель с вечным календарем и хронографом) были проданы за 11 млн швейцарских франков – максимальную сумму, когда-либо уплаченную за наручные часы на аукционе 5/10 Valentin Flauraud / Reuters Рынок цветных бриллиантов в прошедшем году стагнировал - камни прибавили в цене примерно 0,4%. На фото: розовый бриллиант Fancy Intense Pink весом 24,78 карата, в 2010 г. оцененный Sotheby's в $38 млн 6/10 Michael Sohn / AP Практически не изменились в цене и дорогие марки. В 2016 г. они могли принести своим владельцам около 1%. За десять лет марки подорожали на 133%. На фото: марка с изображением Одри Хепберн, средства от продажи которой поступили в Фонд имени актрисы 7/10 Christie's Самое резкое падение показали предметы искусства и живописи, потеряв в среднем около 14% стоимости. При этом ценовая динамика сильно зависела от жанра, уточняет отчет. Например, на аукционах работы французских импрессионистов Матисса и Сезанна потеряли в цене 48%, а картины пейзажистов-романтиков Констебля и Тёрнера выросли на 19% 8/10 Kin Cheung / AP Такое же разочарование мог принесли владельцам китайский фарфор, также упавший в цене на 14%. По итогам десятилетия фарфор оказался наименее доходной инвестицией: он подорожал всего на 6%. На фото: ваза эпохи династии Цинь, в 2011 г. оцененная Sotheby's в $23 млн 9/10 Bonhams В 2016 г. снова снизилась стоимость антикварной мебели (-5%). Антикварная мебель остается аутсайдером рынка люксовых товаров: за 10 лет снижение цен на старинную мебель составило 31%. Больше всех в цене за 10 лет потеряла французская мебель XVIII века (-64%) 10/10

Несмотря на существенное отставание от вина, показатели индекса классических автомобилей по-прежнему выглядят хорошо на фоне других классов активов. Но тем не менее рынок, который до этого регулярно повышал ежегодный уровень цен, резко замедлил свое развитие, констатируют аналитики. «Сейчас слишком много аукционов и слишком мало действительно хороших автомобилей, выставленных на продажу», – цитирует Knight Frank Стива Вэйкфилда, аналитика компании Kidston.

За период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. кроме вина и автомобилей в цене выросли часы и монеты (на 4%), а также драгоценности (+3%), цветные бриллианты и марки (+1%). Снижение показали антикварная мебель (-4%), предметы искусства (-6%) и китайская керамика (-14%). Не исключено, что годовые показатели будут другими. Например, аукционный дом Christie’s сообщал в официальном ежеквартальном отчете, что продажи в начале 2017 г. выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $2,8 млрд. Sotheby’s подтвердил эту тенденцию: их общие продажи в первом полугодии достигли $2,54 млрд, что на 8% выше прошлогодних.