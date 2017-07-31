Люкс

Редкие вина оказались самой удачной инвестицией

Вино продолжает дорожать быстрее драгоценностей и автомобилей

В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина – они выросли в цене на 24%, сообщал ежегодный отчет компании Knight Frank. Классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости, в 2016 г. подорожали на 9% и переместились на второе место. Благодаря этому редкие вина впервые за последние 10 лет возглавили список самых удачных инвестиций. В начале 2017 г. эта тенденция сохраняется. Темпы роста цен на элитное вино остались на уровне 24%, а люксовые автомобили, по данным HAGI Top Index, за этот период подорожали всего на 6%.

Подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Бордо, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы. Также на рост стоимости повлиял погодный фактор: из-за сильных морозов, затронувших до 80% урожая в лучших виноградниках Бургундии, сформировался ограниченный запас коллекционного вина 2016 г. Из-за этого самые востребованные бургундские вина в этом году могут достичь пиковой стоимости, считает Ник Мартин, составитель Fine Wines Index. Рост стоимости бордоских вин будет меньшим, чем в 2016 г. (тогда он составил 33%), но рынок стремится выйти на нормальный уровень цен после трех лет снижения, подчеркивают в Knight Frank.

Несмотря на существенное отставание от вина, показатели индекса классических автомобилей по-прежнему выглядят хорошо на фоне других классов активов. Но тем не менее рынок, который до этого регулярно повышал ежегодный уровень цен, резко замедлил свое развитие, констатируют аналитики. «Сейчас слишком много аукционов и слишком мало действительно хороших автомобилей, выставленных на продажу», – цитирует Knight Frank Стива Вэйкфилда, аналитика компании Kidston.

За период с апреля 2016 г. по апрель 2017 г. кроме вина и автомобилей в цене выросли часы и монеты (на 4%), а также драгоценности (+3%), цветные бриллианты и марки (+1%). Снижение показали антикварная мебель (-4%), предметы искусства (-6%) и китайская керамика (-14%). Не исключено, что годовые показатели будут другими. Например, аукционный дом Christie’s сообщал в официальном ежеквартальном отчете, что продажи в начале 2017 г. выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $2,8 млрд. Sotheby’s подтвердил эту тенденцию: их общие продажи в первом полугодии достигли $2,54 млрд, что на 8% выше прошлогодних.

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