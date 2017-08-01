«Дюнкерк» остался лидером проката

Фильм добавил $28,1 млн в национальном прокате и $45,6 млн в международном Warner Bros. Ent.

Потери оказались невелики: по сравнению с первым уикендом сборы «Дюнкерка» в Северной Америке упали всего на 44%. Фильм добавил $28,1 млн в национальном прокате и $45,6 млн в международном. Суммарная касса по обе стороны Атлантики за 10 дней составила $234,1 млн.

В Соединенном Королевстве падение составило смешные 16%, а десятидневные сборы «Дюнкерка» ($35,4 млн) уже перекрыли результаты «Интерстеллара» и «Американского снайпера» за весь прокат. Сюжет о спасении соотечественников из немецкого окружения в мае 1940 г. не оставляет равнодушными британских зрителей, и они вторую неделю демонстрируют обоснованный патриотизм.

Анимационный «Эмоджи фильм» стартовал на втором месте с результатом $25 млн. Премьерная публика оценила картину на среднюю B по шкале CinemaScore, зато эмоций не пожалели критики. «Фу на этот фильм, – написал один из рецензентов. – Фу на тех, кто его финансировал, фу на тех, кто его сочинял и снимал, фу на каждого, кто принял в этом участие».

Гораздо благосклоннее пресса отнеслась к «Взрывной блондинке» с Шарлиз Терон, сочтя ее достойной сравнения с бондианой. Но публику картина скорее разочаровала: оценка – как у «Эмоджи фильма», сборы – $18,5 млн (ожидания были на уровне $20 млн).

У приключенческого фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» дела в Америке не задались: второй уикенд принес всего $6,8 млн, падение сборов составило 60%.

В ограниченном прокате стартовала новая драма обладательницы «Оскара» Кэтрин Бигелоу «Детройт», собрав $365 455 с 20 экранов. Но скоро экранов в Америке будет 2800, и «Детройт» займет место в топ-десятке.

По материалам boxofficemojo.com