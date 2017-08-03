Театральную лабораторию в Свияжске превратили в фестиваль

Чтобы постичь мысли Мишеля Фуко об эволюции пенитенциарной системы, зрителям пришлось прогуляться по острову – бывшей тюрьме Свияжск-АРТель 2017

Театральная лаборатория «Свияжск-артель» проходит на острове-граде Свияжск в четвертый раз: в первый год драматурги и режиссеры занимались документальным театром, работая с речью местных жителей, письмами островитян начала XX в., мифами и легендами острова. На второй лаборатории занимались сказками Пушкина, темой третьей стал сам остров, а четвертой – ограничения, так или иначе связанные с этим островом. Организатор лабораторий Олег Лоевский, придумавший «Свияжск-артель», расшифровал тему жизни острова почти тегами – монастырь, тюрьма, психушка. Собственно, примерно так и выглядит краткий пересказ истории острова-града.

Итогом лабораторной части этой «Свияжск-артели» стали три эскиза: «Надзирать и наказывать» по Мишелю Фуко – работа комиссара «Театра.doc» Всеволода Лисовского и казанской художницы Ксении Шачневой, «Палата № 6» по Антону Чехову в постановке художественного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова и «В глубокой воде» швейцарского режиссера Массимо Фурлана и драматурга Клэр де Рибопьер.

Каждый из эскизов показал принципиально разный подход к работе с текстом, зрителем и местом.

«В глубокой воде» играли в крошечных кабинетах свияжской школы (всего на острове постоянно проживает чуть больше 250 человек, поэтому удивляться размерам кабинетов странно). Белый дым в коридорах, дети и подростки в темных джинсах и черных толстовках с накинутыми капюшонами, закрывающими пол-лица, психоделический электронный бит. Зрители небольшими группами перемещались по кабинетам иностранного языка, русского и литературы, математики и естественных наук, и в каждом кабинете один актер рассказывал жутковатую историю из школьной жизни (тексты писали сами исполнители), всячески нарушая границы зрителей – не только трогая руками и заглядывая в глаза. Одной зрительнице, например, предложили съесть ложку земли. В финале все зрители оказались в тренажерном зале, где под скрежеты уже невыносимого трека наблюдали за сложной хореографией и сами стали мишенями актеров. Запредельный уровень агрессии ощущался кожей, а на одном из показов зрительница даже попробовала вмешаться в эскиз и разнять юных перформеров.

А также «Свияжск-артель» реализует казанский фонд «Живой город» при поддержке министерства культуры Татарстана. В этом году появилась и офф-программа. В ней были спектакль «Молчания на заданные темы» (кураторы-театроведы Анна-Мария Апостолова и Анастасия Коцарь предложили помолчать в четырех залах казанской актрисе Анастасии Радвогиной, актерам театра post Алене Старостиной и Ивану Николаеву и режиссеру Дмитрию Волкострелову), специальный показ фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова и встреча с режиссером, а также спектакль «Музей мест которые» Дмитрия Волкострелова. Эскиз последней работы был показан на прошлой лаборатории: тогда актеры становились проводниками по острову, теперь в роли проводника были карта и аудиогид с записанными голосами актера и режиссера.

Иной опыт предлагал зрителю Всеволод Лисовский. Текст Фуко, в котором философ размышляет о пенитенциарной системе, он предложил прочитать актерам максимально отстраненно. С одним но: текст мог звучать из кустов, из воды, из-под земли. «Не наступите на могилку», – предупредил комиссар зрителей, преодолевающих довольно непростой маршрут по острову. Текст Фуко плавал в воде, светился с обнаженных спин актрис, в финале фраза «Душа – тюрьма тела» улетала на белых шарах в небо. Актеры в камуфляже и с выбеленными лицами, скупо озвучившие текст, добавили еще один пласт смыслов, связанных с историей Свияжска, – наказание человека природой и наоборот.

Третий эскиз – Михаила Бычкова – предлагал вполне конвенциональный «психологический» театр. Правда, и в этом случае Бычков вступил в диалог с гением места. Казанские актеры и премьер Воронежского камерного Камиль Тукаев в главной роли играли на фоне кирпичной стены, а в перспективе над ней проглядывали макушки церквей, за которые уходило солнце в финале действия. Но этот эскиз может быть сыгран и на традиционной сцене-коробке.

Если в прошлом году «Свияжск-артель» неожиданно нашла альтернативную модель туризма, то в этом предложила небольшой фестиваль современного театра, ограниченного географическими, но не эстетическими рамками.

Свияжск