На петербургском фестивале «Точка доступа» зрителей сбили в волчью стаю

Зрители учились быть волчьей стаей, и это давалось им непросто Паула Телла

«Точка доступа» примечательна не только распахнутостью в город, но и созданием контента: фестиваль третий год подряд не только показывает зрителям театр в нетеатральных пространствах, но и продюсирует такие постановки.

В канун Октября Другая часть программы фестиваля, «Чувство возможности», была собрана немецким куратором Флорианом Мальцахером. Перформансы, аудиоспектакль и акция в художественном музее были объединены темой столетия революции. Не обошла эта тема и «Утопию», третью часть программы, в которой были представлены собственные постановки «Точки доступа».

«Столкновение с бабочкой» по роману Юрия Арабова молодой режиссер из Новосибирска Сергей Чехов поставил в Доме композиторов на Большой Морской.

Историю переворота – сбывшегося кошмара Николая II – разыгрывает на балконе одного из залов особняка актерский дуэт. Сергей Романюк, молниеносно перемещаясь с одной стороны балкона на другую, превращается из Николая II в Ленина и обратно (в альтернативной версии истории Арабова антагонисты оказываются союзниками), а бритоголовый Игорь Мосюк в женском корсете – Надежда Крупская, Александра Федоровна, поезд...

Марево из флешбэков и кошмаров, припоминания и просьбы подать реплику – российская история мчится в «Столкновении с бабочкой» прямиком в сон-кошмар, в видение Ипатьевского дома, которое окажется пророчеством. Несколько смазывает впечатление финал – видео, длящееся бесконечно долго (металлический женский голос предупреждает, что спектакль заканчивается, продолжает заканчиваться и т. д.) и мало что добавляющее к самой постановке – примеру безупречного актерского дуэта в первую очередь.

Принципиально иной опыт предлагает зрителям Радион Букаев в семейном квесте «Бабушкины очки». Спектакль, который играется в парке, где была обнаружена вагонетка из блокадного крематория, никак не обращается к теме истории и формально может быть сыгран в любом парке с колесом обозрения любого города, но почему-то здесь он звучит с особенной чистотой и нежностью. Парк наводняют самые разные бабушки и их помощники, которые предлагают зрителям (лучше всего – семье, но в компании близких друзей или любимых тоже хорошо) самые разные задания и считать разбросанные по парку очки. Конечно, в финале выясняется, что очки здесь были совсем ни при чем, а маленький поход вокруг озера оказывается большой возможностью ощутить настоящую близость. В финале зрители катаются на колесе обозрения – это тоже часть квеста, пройти который в одиночку просто невозможно. Одно из заданий «бабушки» – разыграть для детей в уличном кукольном театре «Теремок». Но даже на пару с профессиональной актрисой сделать это сложновато. Говорят, однажды на спектакль пришел «воскресный папа». «Сдать детей» на часик не получилось, и в финале у папы в глазах стояли искренние слезы.

Совсем другой опыт городского квеста предложила арт-группа Toisissa tiloissa, в которую входит несколько десятков артистов и художников. Один из создателей «Охоты» – известный финский театральный критик Эва Кемпи. Формально «Охота» – возможность обнаружить в себе абстрактного волка и исследовать собственные инстинкты. Первая часть спектакля самая забавная. На тренинге зрители учились по-волчьи здороваться, обращать внимание на что-то и предупреждать о возможном своем нападении. После участников отвозили в район Малоохтинского парка, где волчья стая должна была поймать специально обученного актера-лося. До того как собраться в стаю, каждый участник на своей точке одиноко по-волчьи выл. Кто-то рассказывал, что на него смотрели как на юродивого, кому-то, как мне, подвывали местные собаки и дети, чем изрядно сбивали с толку. Обнаружив по вою такого же волка, надо было объединиться с ним и собраться в стаю. Стая должна была перемещаться по скорости самого слабого участника (весь тренинг финны пытались разрушить стереотипы в представлении о волках) и вместе загонять лося. Но что-то пошло не так, и на моем показе десяток зрителей, точнее зрительниц, отбились от основной стаи и остались ни с чем. За всем этим по трекерам, навигации и трансляции самой финской арт-команды следили зрители на Новой сцене Александринки, а обсуждение квеста – социального эксперимента – оказалось чуть ли не более интересным, чем сам квест по городу.

Санкт-Петербург