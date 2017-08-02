Фестиваль «Точка доступа» дал послушать звуки революции

Немецкий композитор Томас Мюрмель в представлении Re-Fe-Re попытался осмыслить роль женщин в русской революции Евгений Егоров / Ведомости

Основной темой третьей «Точки доступа» стала Октябрьская революция, столетие которой практически не отмечается в России. Известный румынский хореограф и перформер Александра Пиричи революционным образом вторглась в уютные и консервативные интерьеры Государственного Русского музея, чтобы вступить с ними в осторожное взаимодействие. Представлением «Хрупкие инструменты вовлечения» с участием пяти перформеров она попыталась оживить полупустые залы экспозиции шедевров русского авангарда, чем шокировала местных служительниц и случайных зрителей. Зато гости фестиваля радостно следили за передвижениями тел в пространстве, созданном полотнами Гончаровой, Ларионова, Альтмана и Фалька. И слушали тексты политических выступлений и манифестов ХХ в.

Манифесты – как одна из наиболее характерных для любой революции форм высказывания – на «Точке доступа» произносились особенно часто. Кроме Русского музея их можно было услышать в ДК связи на Большой Морской, потрясающем памятнике советской эклектики и архитектурного абсурда, где самым причудливым образом соединяются конструктивизм и сталинский ампир. Спектакль «Мавзолей-буфф: возвращение в Леннонград» Александра Каршниа и берлинской Andcompany & Co практически целиком состоял из лозунгов разных эпох, щедро сдобренных личными историями героев – о собственном отношении к марксизму-ленинизму, «Битлз» и т. д. В итоге получилась интерактивная агитка, правда, недостаточно хорошо вписанная в говорящий интерьер с соцреалистическими плафонами.

Под разговоры Кроме театральных постановок, созданных специально по заказу фестиваля или в копродукции, в Петербурге прошла научно-практическая конференция «Революция в театральном пространстве» и великое множество публичных дискуссий на самые разные темы.

То же пространство заиграло новыми красками – вернее, звуками – во время представления Томаса Мюрмеля «Re-Fe-Re. Reволюция Feминная Reдакция», в котором молодой немецкий композитор попытался осмыслить роль женщин в русской революции. Но если игра со звуком и оригинальное сэмплирование ему удались, то пересказ биографий Розалии Землячки и Инессы Арманд – не очень: зрители, читая титры и находя в них нелепые нестыковки, начинали смеяться, что не могло не помешать осознанному восприятию любопытного саундтрека.

Работа со звуком – спонтанными шумами города или заранее подготовленными партитурами – активно использовалась и в других постановках. В «Красном шуме» арт-лаборатории «Вокруг да около» обычная бродилка стремительно превращалась в коллективное приключение в промышленных окрестностях Нарвской заставы, самым сильным элементом которого, по общему признанию, стал как раз звукоряд с шумами, записями, свидетельствами очевидцев и т. д. А в пародийной проповеди швейцарца Бориса Никитина «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (вовсе не по популярной книге Дейла Карнеги, как можно было бы подумать, а по истории апостола Фомы) хоровой аккомпанемент из религиозных песнопений и попсовых песен забавно оттенял экспрессивные речи актера Мальте Шольца, создавая ироничный фон, позволяющий не относиться к финальному призыву «любить всех как самих себя» слишком серьезно.

Несмотря на различия показанных спектаклей, присутствие в программе семейного квеста и двух номинантов на премию «Золотая маска», основную идею фестиваля можно сформулировать довольно просто: «Революция в российском театре и, главное, в сознании зрителей уже произошла». К сожалению, готовность воспринимать новые формы пока не очень коррелирует с жаждой нового содержания, но, будем надеяться, это вопрос ближайшего будущего.

Санкт-Петербург