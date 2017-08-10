В прокат выходит «Валериан и город тысячи планет»

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Диковинных существ в фильме Люка Бессона не сосчитать PathЕ`é Films

На далекой-далекой планете Мюль припеваючи жили тощие, большеглазые, андрогинные гуманоиды. Искали в океане крупные жемчужины, таившие в себе огромную энергию, потом скармливали их специальным зверькам – радужным толстым крокодильчикам с крысиными мордочками. Зверьки, съев жемчужину, начинали ее размножать – т. е. буквально какать сотнями таких же. Вот такая царила идиллия, пока не случился биг бада бум: с неба начали падать обломки космических кораблей, а потом грандиозно рухнул гигантский крейсер, превратив райскую планету в пустыню. Много десятилетий спустя спецагенты Валериан (юноша; ударение в имени на втором слоге) и Лорелин (девушка) ввязываются в сложную операцию, в центре которой – единственная уцелевшая жемчужина и единственный уцелевший зверек. Большая часть приключений происходит в Альфе – «городе тысячи планет», немыслимо разросшейся к XXVIII веку МКС, где обитает 30 миллионов живых существ из разных уголков Вселенной.

В 1997 г. «Пятый элемент» Люка Бессона открывал Каннский кинофестиваль. Шум стоял невероятный: самый дорогой европейский фильм в истории, неслыханные компьютерные спецэффекты (к ним тогда еще не привыкли), город будущего с летающими автомобилями, визионерство, все дела. Критики ждали от автора «Подземки», «Леона» и «Никиты» нового «Метрополиса» или на худой конец «Бегущего по лезвию», но оказалось, что Бессон спустил $90 млн на детскую фантазию с дурацкими шутками и сентиментальной моралью. Без этих шуток, конечно, сейчас трудно представить европейский кинематограф 90-х («Мультипасс!»), но к Бессону стали относиться несколько менее серьезно. И он это отношение полностью оправдал, 20 лет стругая один пустяк за другим: между «Леоном» и «Артуром и минипутами», между «Никитой» и «Необычайными приключениями Адель» лежат пропасти.