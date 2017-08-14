Культура
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Между человеком, животным и роботом

На русском языке впервые вышел «Манифест киборгов» Донны Харауэй

Он может научить ускользать от властных отношений в обществе

Русскому читателю предлагается прочесть противоречивый манифест, вызвавший споры у представительниц всех направлений феминизма. Его автор, философ Донна Харауэй, в 1960-е годы одновременно изучала зоологию, философию и литературу в Колорадском колледже, а диссертацию по биологии защитила в Йельском университете.

В 1985 г. «Манифест киборгов» вышел в Америке как один из ответов на сексистский подтекст в литературе киберпанка 1980-х годов. Основой манифеста стал доклад Харауэй «Новые машины, новые тела, новые общности: политические дилеммы киборганической феминистики».

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