Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Между человеком, животным и роботом
На русском языке впервые вышел «Манифест киборгов» Донны Харауэй
Он может научить ускользать от властных отношений в обществе
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Как и большинство манифестов, текст Харауэй трудно назвать логичным и непротиворечивым
Wikipedia
Русскому читателю предлагается прочесть противоречивый манифест, вызвавший споры у представительниц всех направлений феминизма. Его автор, философ Донна Харауэй, в 1960-е годы одновременно изучала зоологию, философию и литературу в Колорадском колледже, а диссертацию по биологии защитила в Йельском университете.
В 1985 г. «Манифест киборгов» вышел в Америке как один из ответов на сексистский подтекст в литературе киберпанка 1980-х годов. Основой манифеста стал доклад Харауэй «Новые машины, новые тела, новые общности: политические дилеммы киборганической феминистики».
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