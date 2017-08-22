Новым лидером проката стал комедийный боевик «Телохранитель киллера» Impuls Pictures

Фильм с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях занял первую строчку североамериканской таблицы с результатом $21,6 млн. Большего никто и не ждал: мертвый сезон. Третий уикенд августа едва не стал худшим в 2017 г. Премьерная публика оценила «Телохранителя киллера» на В+ по шкале CinemaScore (чуть выше среднего), а критики нашли в этом комедийном боевике много жанровых клише – агрегатор кинопрессы Rotten Tomatoes зафиксировал лишь 39% одобрительных отзывов.

На втором месте лидер прошлой недели, очередное исчадие киноада – продолжение «Проклятия Аннабель». Оно же четвертая часть франшизы «Заклятие», общая касса которой по всему миру уже превысила $1 млрд. Вот и «Аннабель-2» добавила туда $15,5 млн из карманов американцев и $42 млн в пересчете с валюты других стран. Глаза боятся, а деньги капают.

«Удача Логана» Стивена Содерберга стартовала лишь с третьей позиции с $8 млн, собранными в 3031 американском кинотеатре. Упс. Между тем в фильме снялись Дэниел Крейг (подтвердивший, что продолжит службу агента 007), Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Хилари Свонк. Критики очень хвалят картину (93% одобрения на Rotten Tomatoes), радуются возвращению Содерберга с телевидения в большое кино и пишут, что он не растерял умения развлекать. Зрители, кажется, с этим не согласны.

По материалам boxofficemojo.com