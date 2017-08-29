«Маленькая книжка о большой памяти» Александра Лурия рассказывает о том, на что способен человек

Обложка книги «Маленькая книжка о большой памяти» Александра Лурии Опустошитель

Известный психолог и писатель Оливер Сакс отмечает, что Александру Лурии, с которым Сакс состоял в активной переписке, за полвека научной карьеры удалось доказать: любые функции мышления человека нужно изучать в контексте его жизни и получаемого им опыта. Лурия, развивая идеи своего коллеги Льва Выготского, во время Второй мировой войны занимался реабилитацией раненых с травмами головы, изучая, как изменение одного процесса влияет на весь организм. Благодаря деятельности ученого появилась новая дисциплина – нейрофизиология.

«Маленькая книжка о большой памяти» – романтическое исследование памяти одного человека в течение 30 лет. Журналист Соломон Шерешевский пришел в лабораторию Лурии по настоятельной просьбе своего редактора. Уже после первых опытов и бесед выяснилось, что молодой человек мог запоминать огромное количество информации: осмысленные слова, бессмысленные слоги, числа или звуки. Пациент воспринимал голос Сергея Эйзенштейна словно «какое-то пламя с жилками».

Шерешевский бросил журналистику ради выступлений со сцены и стал мнемонистом. Его память оказалась не подверженной времени, словно облачное хранилище, он мог воспроизвести данные через несколько лет хранения без всяких изменений. Всю информацию Шерешевский превращал в зрительные, яркие образы и расставлял на улице своего воображения, чаще всего заимствуя оформление из детских воспоминаний. Получившиеся образы он сортировал в необходимом порядке, увеличивал в размерах, чтобы не потерять («яйцо»), изменял условия освещения. Если предстояло запомнить что-то неясное, например слова древнееврейской молитвы в детстве, то они откладывались «в виде клубов пара и брызг». С помощью тестов установить объемы памяти испытуемого не удалось, и Лурия решил перейти от количественного анализа к качественному.

В ходе постоянного общения с Шерешевским Лурия установил, что одна из главных особенностей мнемониста – возможность переносить то, что происходит с ним («Я»), на другого («Он»), будь то ощущения зубной боли или страх. Со временем мир образов стал для пациента более реальным и, конечно, более управляемым пространством, чем социальная реальность. При всей глубине его памяти Шерешевскому было трудно запоминать хаотичные, меняющиеся объекты – лица людей – или понимать художественную литературу, в которой значение слова чаще всего отличается от его смысла. Если большинство людей стремятся вспомнить что-то, то мнемонист учился искусству забывать ненужные сведения. Особые способности заставили мнемониста, как и любого другого человека с исключительным восприятием, начать изучение самого себя и той границы, которую он каждый день стирает, покидая свою память как убежище.

Александр Лурия. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). М.: Опустошитель, 2017