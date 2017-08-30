Досуг
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Драконьи слезы

Почему седьмой сезон «Игры престлов» должен стать последним

Актуальные смыслы в «Игре престолов», похоже, иссякли – так же, как и постановочная фантазия

Это все больше похоже на «каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню». Раньше баня была кровавой, теперь не очень, но привычка осталась. Надо признаться: дело давно уже не в художественных достоинствах «Игры престолов», а просто в том, что мы привязались к главным героям и хотим, чтобы они жили долго и счастливо, а не умерли в один день, как бывало с другими персонажами в прошлых сезонах.

Чтобы поженились – ведь недаром Джон Сноу и Дейенерис Таргариен, Король Севера и Матерь драконов, столько лет шли навстречу друг другу через весь этот горький катаклизм.

Чтобы родили детей – ведь даже королева Серсея Ланнистер много претерпела и заслужила зрительское сочувствие.

Чтобы, наконец, встретились и не перебили друг друга, а надели тельняшки и сфотографировались. С чадами, домочадцами и драконами (они такие милые). А потом уже пошли плечом к плечу сражаться против Короля ночи, белых ходоков и их армии мертвых.

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