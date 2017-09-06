Как при покупке дорогих часов отличить настоящие от подделки

Рынок полон подделок, изготовленных так искусно, что их не могут распознать даже опытные покупатели

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По оценке Федерации швейцарских производителей часов, ежегодно конфискуется и уничтожается от 1 млн до 2 млн экземпляров поддельных часов Sandro Campardo / Keystone / AP

Ведущие часовые бренды прибыльны, имеют хорошую репутацию и определенную притягательность. Как и другим производителям предметов роскоши, за успех им неизбежно приходится платить: их продукцию подделывают.

Подделка дорогих часов - большой и прибыльный бизнес. Каждый год швейцарские компании производят около 30 млн часов. При этом, по оценкам Федерации швейцарских производителей часов, ежегодно конфискуется и уничтожается от 1 млн до 2 млн поддельных экземпляров.

Существует два типа подделок. Первый - дешевые стоимостью от $50 до пары сотен долларов. Их можно найти на улицах крупных городов и бесчисленном множестве сайтов, где они часто описываются оксюмороном «подлинные копии». Внешние части таких часов - корпус, циферблат, стрелки, браслет - обычно представляют собой низкопробные копии оригинальных компонентов, а механизм хрупкий и ненадежный. Дешевые подделки таковыми и выглядят, и продавцы редко пытаются выдать их за что-то другое, поэтому вы по крайней мере знаете, что покупаете.

Второй тип - суперподделки. Продавцы таких подделок стремятся обмануть покупателей, убедив их, что они приобретают оригинальную продукцию. Внешние части таких часов имеют близкое сходство с оригинальными, а механизм - зачастую японская или китайская копия швейцарского, замаскированная с помощью гравировок и декоративных деталей. Чтобы усилить сходство, суперподделки обычно продаются в упаковке, очень близкой к оригинальной, и имеют фальшивые документы, якобы подтверждающие их подлинность. Возможно, вы думаете, что сможете распознать такую подделку, но изготовлены они очень искусно.

На производство суперподделки может уйти несколько сотен долларов, при этом продавцы рассчитывают сбыть такие часы за тысячи, десятки, а то и сотни тысяч долларов. У оригинальных часов есть некоторые детали механизма, сделать дешевые копии которых поставщики фальшивок не могут. Поэтому одураченные покупатели часто узнают правду, лишь когда корпус часов вскрывают, а механизм изучают под лупой. К сожалению, это единственный способ все узнать наверняка, если вы подозреваете, что ваши часы могут оказаться суперподделкой.

Можно спросить: а что плохого в покупке копий по разумной цене? Но подделка часов не обходится без жертв. Помимо того что это кража интеллектуальной собственности, поддельные часы могут физически представлять собой угрозу. Изготовители фальшивок часто используют опасные материалы, такие как свинец, кадмий и ртуть, применение которых в производстве многих потребительских товаров, в том числе часов, запрещено. Суперподделки часто плохо работают, а это может угрожать и вашей жизни: например, если вы ныряете с аквалангом, а ваши часы под водой начинают показывать время неправильно.

Предметом самого серьезного беспокойства является то, что, согласно опубликованному в этом году докладу девяти правительственных организаций США, деньгами от продажи фальшивых часов (и другой поддельной продукции) финансируются организованная преступность, контрабанда наркотиков и терроризм.

Если вы принадлежите к тем, кто никогда не купит дешевую подделку, возникает вопрос: как избежать непреднамеренной покупки суперподделки? Нужно покупать новые часы только в магазинах бренда или у авторизованных дилеров. В интернете есть и другие легальные продавцы, включая частных лиц на таких платформах, как eBay, но там легко нарваться на обман. Обращайте внимание на такие тревожные признаки, как негативные или устаревшие отзывы, если они показываются на сайте. Подозрения должны вызывать размытые фотографии, картинки, явно украденные с сайта бренда, или фотографии, изображающие не те часы, которые на самом деле продаются. Не покупайте у продавца, если вы столкнулись даже с незначительными трудностями при попытке связаться с ним.

Предложение купить, скажем, Breitling Navitimer за $2000 (новые часы этого бренда стоят от $8000 до $48 000) может показаться очень соблазнительным. Но если цена кажется слишком выгодной, чтобы быть правдой, вероятно, в предложении кроется обман. Чтобы обезопасить себя еще больше, всегда оплачивайте покупки через PayPal или кредитной картой, по которой предоставляется защита при совершении покупок. Если выяснится, что вас обманули, вы сможете потребовать возврата части потраченных денег.

Перевела Надежда Беличенко