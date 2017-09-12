Основатель Alibaba станцевал в образе Майкла Джексона

Во время повтора коронного движения Джексона Джек Ма сорвал овации зала youtube.com/Keen Zhang

Основатель Alibaba Джек Ма на праздновании 18-летия компании исполнил танец в образе Майкла Джексона. На нем был черный облегающий костюм с золотыми ремнями. Джек Ма появился на сцене в маске, верхом на мотоцикле. Потом под музыку он отошел от байка и стал исполнять танец. Во время повтора коронного движения Джексона Джек Ма сорвал овации зала. Сняв маску, он отправил зрителям воздушный поцелуй.

Предприниматель исполнил под ритмичную музыку фокус. Из двух конструкций, скрывавшихся под черными тканями, появились его коллеги. Вместе с коллегами Джек Ма станцевал под песню Джексона Billie Jean.

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Это не первое публичное выступление Ма на праздниках компании. На 10-летии Alibaba миллиардер спел песню из мультфильма «Король лев».

Празднование 18-летия происходило 8 сентября.