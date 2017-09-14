В «Удаче Логана» везет неудачникам

С виду персонажи фильма на серьезную аферу решительно не способны Impuls Pictures AG

«Опять физрук затеял свою разминку», – жаловался мой однокурсник, лениво наворачивая круги по стадиону со свисающей изо рта сигаретой. «Удача Логана» выглядит очень похоже. После долгой паузы и обещаний совсем уйти из кино (переключившись на телепроекты) Стивен Содерберг – режиссер-интеллектуал, умеющий работать с жанром, – опять затеял разминку. Позвал приятелей, и те неспешно плетутся по стадиону с пивом и чипсами, но явно получают удовольствие. Звезда боевиков Ченнинг Татум, новый Темный лорд из «Звездных войн» Адам Драйвер и действующий агент 007 Дэниел Крейг радуются в «Удаче Логана» не тому, что осуществляют очередное ограбление века, а тому, что могут распустить животы и валять дурака, изображая простаков-провинциалов. Которых все считают неудачниками и тугодумами, а потому никто не заподозрит их в способности провернуть настолько амбициозную и хитроумную операцию, как вынос всей наличности с автотрека, где проходит один из этапов популярных американских гонок NASCAR.

Это даже не преступление, а восстановление справедливости, потому что Джимми Логана (Ченнинг Татум) только что выперли с работы как раз на этом треке. У него нет денег, чтобы сводить дочь в кино, он вынужден терпеть презрение бывшей жены (Кэти Холмс). У его брата-бармена Клайда (Адам Драйвер) есть теория, что на всей семье Логан лежит печать неудачи. Клайд оставил в Ираке руку (точнее, кисть, для него это принципиально). А Джимми уволили из-за хромоты: «Ничего личного, но это увеличивает страховые риски». Грустную картину немного портит сестра Мелли (Райли Кио), у которой все более-менее в порядке, но нельзя сказать, что работа в местной парикмахерской – вершина успеха. Кстати, Мелли любит быстрые машины, это нам пригодится.

Возвращение «Удача Логана» – первый фильм Стивена Содерберга после заявления, что он завязывает с большим кино. Последней его киноработой была показанная на Каннском фестивале драма «За канделябрами» (2013), которая тоже, впрочем, считалась телевизионным проектом. Затем режиссер целиком переключился на телевидение, где сделал, в частности, превосходный сериал «Больница Никербокер» (2014–2015).

Но не будем спешить – сбор команды в таких историях всегда занимает добрую половину фильма. А если в сюжете есть гонки, то для комического эффекта желательно побольше тормозить. Что с удовольствием и делает Содерберг, замедляя темп и давая нам поближе познакомиться с персонажами. Кто бы мог подумать, что Дэниел Крейг в роли уголовника-подрывника Джо Бабаха будет так похож на Евгения Леонова из «Джентльменов удачи». Практически тот же хитрый прищур – так и хочется добавить в русскую озвучку что-нибудь хрестоматийное: «Пасть порву, моргала выколю», «нехороший человек – редиска». Освежающим выглядит и образ хакеров в ковбойских шляпах, которые на досуге упражняются в прицельном метании сидушек от унитаза.

Это не столько захватывающий, сколько теплый и очень уютный фильм. Где важнее не схема ограбления, а ежеминутные реакции обаятельно нелепых персонажей, получающих больше удовольствия от процесса, чем от результата. Тот случай, когда шаблонное пожелание «Приятного просмотра» можно и нужно понимать буквально.