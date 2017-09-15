Вера Вильковиская — талантливая художница, которую не пощадил советский ХХ век

«Портрет брата, Степана Вильковиского» – одна из лучших работ Веры Вильковиской середины 1910-х гг. Евгений Разумный / Ведомости

Выставка Веры Вильковиской не только показ ранее не известных портретов и пейзажей художницы явно талантливой, но до конца свой дар не проявившей. Об этом любителям живописи ее портреты родителей, братьев, друзей, татарской девушки и женщины в красном платье расскажут больше, чем автобиография. Настолько видны в ее работах формальные опыты с цветом и формой, свойственные русским и европейским художникам в начале прошлого века. Вильковиская то пробовала лепить форму цветом, не боясь самых резких, экспрессивных, сочетаний, то выписывала портрет тщательно, смягчая контрасты. При этом люди не становились для нее только живописным объектом, в лицах на портретах виден и характер модели, и отношение к ней автора, внимательное ко всем и нежное к близким. Кроме живописи и рисунков на выставке показывают гравюры художницы, выполненные в разных техниках, тоже в основном портреты, выразительные иногда до гротеска. Именно как мастер тиражной графики она получила массу похвал в 1920-х гг. в Казани и именно с гравюрами участвовала в выставке в Русском музее. Работы Вильковиской свидетельствуют кроме ее таланта о высоком творческом качестве профессиональной среды, ее сформировавшей. И хотя она недолго напрямую училась у самого известного казанского художника ее времени, Николая Фешина, но приемы его явно опробовала. Она входила в объединение графиков «Всадник», названное так вслед за знаменитым мюнхенским объединением «Синий всадник», одним из основателей которого был Василий Кандинский.

Утраты Работы Веры Вильковиской есть в собрании Русского музея и в Государственном музее Республики Татарстан, но очень многие пропали или погибли. Некоторые из тех, что хранились у родственников, были в плохом состоянии, с повреждениями.

Но успехи творческие совпали с невзгодами жизненными, типичными для людей из интеллигентных и дворянских семей после революции. Работа ради нищенского заработка, болезни, арест и расстрел брата в 37-м, поставившие клеймо родственника «врага народа», смерть во время войны от дистрофии. К жизненным прибавлялись и несчастья профессиональные, тоже не исключительные: борьба членов Ассоциации художников революционной России и «Левого фронта», традиционалистов и новаторов, не только отражала разногласия формальные – реалистов и авангарда, но и была борьбой за заказы и преподавательские зарплаты. Веру Вильковискую, известную в родном городе, имевшую там персональную выставку, замеченную критиками, уволили в 1925 г. из казанских Архитектурно-художественных мастерских, где она преподавала рисунок, «за профнепригодность». Не то чтобы она была уж такой левой и авангардной, просто художественную политику в стране начали диктовать далекие от нее люди. В сущности, она от этого удара и не оправилась, уехала в Москву, преподавала рисование в школе, жила в общежитии. В войну вернулась к матери в Казань.

Ее картины, рисунки и гравировальные доски хранились в семьях родственников больше полувека. Сейчас они собраны, отреставрированы и выставлены в галерее вместе с фамильными фотографиями. Так история искусства соединилась с историей семьи, и это соединение придало камерной выставке объем и значительность. И глядя на фотографии серьезной девушки с великолепными волосами в кругу семьи и друзей, а потом на ее работы, думаешь, как жесток был русский ХХ век, не щадивший никого, в том числе талантливых и трудолюбивых. Не так много художников, начинавших дерзко и ярко, смогли благополучно, не изменив себе, пережить трудные годы торжества соцреализма и борьбы государства с народом. Серьезная, хрупкая, благородная Вера Вильковиская просто ушла из советской художественной жизни.

До 8 декабря