Выставка Константина Бранкузи похожа на лекцию

Одна из «Муз» Константина Бранкузи Сергей Портер / Ведомости

Константин Бранкузи, классик европейского модернизма, говорил, что незачем писать о его скульптурах, если можно показать их фотографии. Выставка, открывшаяся в «Мультимедиа арт музее», словно следует этому завету – фотографий здесь море, а скульптур только пять. Но поскольку на протяжении долгой жизни Бранкузи многократно воспроизводил одну форму в разных материалах, то и сюжетов у него не так много. На выставке, привезенной из Центра Помпиду, нет варианта самой знаменитой его работы, прямоугольного «Поцелуя», зато есть восхитительная яйцеобразная «Муза» в двух вариантах – в гипсе и в до блеска отполированной бронзе. И на этом единственном примере видно, как материал меняет восприятие образа. Стилизованная женская головка в гипсе кажется хрупкой и уязвимой (что подчеркнуто побитым носом), а в блестящей, отражающей свет бронзе – чистой драгоценностью, образцом утонченности. Поскольку «Муза» появляется еще и на нескольких фотографиях, то понимаешь: Бранкузи множил варианты своих скульптур не только или не столько по коммерческим соображениям, но наблюдая все метаморфозы, происходящие с его произведениями. Его камера искала идеальный ракурс и фиксировала изменения скульптуры под разными углами зрения.

Тоже интересно Как всегда, «Мультимедиа арт музей» открыл сразу несколько выставок на разный вкус. Для любителей современного искусства – изящную, остроумную и сентиментальную серию «пуантилистских» картин с текстами Никиты Алексеева «Многоточие». Для скучающих по советской понятной, сюжетной и гуманной фотографии – ретроспективу Александра Стешанова. Казалось бы, только для организаторов затеяна выставка «Индустриальный мир. Коллекция челябинского трубопрокатного завода», но и там среди советской живописи есть несколько примечательных работ советских классиков и раздел с новыми фотографиями Тимофея Парщикова и кинетическими объектами группы Vtol.

Бранкузи родился в румынском селе, оттуда отправился учиться в Бухарест, во второй год прошлого века приехал в Мюнхен, а через два года пешком отправился оттуда в Париж. Проучился там пару месяцев у Родена, но не захотел оставаться в тени гения и примкнул к компании молодых модернистов, увлекся, как и они, африканским народным творчеством, с удовольствием скандализировал общество. Особенный шум вызывала его «Принцесса Х» – скульптура, в которой женские формы образовывали фаллические, при этом никакой порнографии, чистая эротика... На выставке есть фотография этой вещи, но не она сама. Интересно было бы посмотреть, не оскорбил бы кого сейчас этот сто лет назад возмутивший публику образ. Вещи Бранкузи или эротичны, или геометрически просты. Показанный на выставке «Торс молодого человека» как будто находится на грани геометрии и физиологии, словно автор проверял, на какой стадии упрощения тело превращается в знак, не теряя признаков пола.

Венгерская художница Маргит Погани, модель одной из самых очаровательных и знаменитых работ Бранкузи, рассказывала, что позировала для нее несколько месяцев. За один сеанс скульптор делал почти готовую работу и снова превращал ее в ком глины. Он досконально изучил девушку, чтобы в конце концов сделать скульптуру условную, не имеющую с ней никакого сходства. Пионеры модернизма умели работать как мастера фигуративного искусства, просто выбрали другой путь. И хотя грубый и прямолинейный «Поцелуй» Бранкузи во всем противоречит томному лианообразному «Поцелую» Родена, ученик об учителе всегда отзывался с большим уважением.

Рассматривать многочисленные фотографии и рисунки, смотреть его короткие фильмы – занятие для вдумчивых и терпеливых. Будем честны, выставка напоминает набор примечаний, многократно превышающий объем самой книги. И многие работы хотелось увидеть в натуре. Но что делать, что привезли, то привезли. Остается только утешаться, что Константин Бранкузи быстро прославился, долго жил, много работал и повторялся, так что его скульптуры можно увидеть во многих музеях мира. Возможно, когда-нибудь и в Москве откроется большая выставка одного из самых интересных скульпторов ХХ в., которая не только даст о нем представление, но и произведет впечатление, заворожит, удивит, восхитит.

До 12 ноября