Продажи Christie`s в первой половине 2017 года выросли на треть

Самим дорогим проданным лотом стала бронзовая скульптура Константина Бранкузи «Спящая муза»
Christie`s
Аукционные продажи Christie’s в первой половине 2017 г. выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $2,8 млрд. Об этом говорится в официальном отчете компании. Суммарный объем всех продаж вырос на 14% и составил $3 млрд. Наибольшую роль в росте сыграли успешные продажи знаковых произведений искусства, чья стоимость составляет $10 млн и выше (всего было продавно 38 таких работ). Самим дорогим проданным лотом стала бронзовая скульптура Константина Бранкузи «Спящая муза» , проданная за рекордную для произведений художника сумму в $57,4 млн.
35% объема продаж пришлись на долю клиентов из США, 35% – на клиентов из стран Азии, 30% – на клиентов из стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (EMERI), анализирует Christie’s. Траты клиентов из стран Азии выросли на 39%, американских клиентов и клиентом из региона EMERI — на 38% и 9% соответственно.
Новые покупатели составили 25% от общего, их число выросло за счет клиентов из США (37%), стран Азии (21%), а также стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (42%). Суммарные траты новых покупателей увеличились на 42%. По данным Christie’s, новые покупатели интересуются предметами роскоши (29%), искусством импрессионизма и модернизма (17%) и декоративно-прикладным искусством (17%). Число новых клиентов, покупающих работы стоимостью более $1,5 млн, выросло на 29%.
Общий рост продаж, а также стабильный интерес покупателей к шедеврам и дорогим лотам свидетельствуют о том, что неблагоприятный период на арт-рынке, длившийся последние пару лет, заканчивается, приводит Bloomberg слова генерального директора Christie’s Гийома Черутти. Главный конкурент Christie’s аукционный дом Sotheby’s опубликует свой ежеквартальный отчет в следующем месяце. Но уже сейчас известно, что общие продажи достигли $2,54 млрд, что на 8% выше прошлогодних. Топ-лотом стала работа американского художника Жана-Мишеля Баския «Без названия», созданная в 1982 г.: она ушла за рекордные $110,5 млн.
Е. Разумный / Ведомости
В 2016 г. самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина - они выросли в цене на 24%, сообщает ежегодный отчет компании Knight Frank. Подорожание вина произошло за счет восстановления рынка вин Бордо, который за последние 10 лет дважды обрушали американские и китайские инвесторы. Из винных марок наибольший рост показали "Калифорния" (+34%), "Бордо" (+33%) и "Бургундия" (+31%)
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Г. Анисимов / Ведомости
Классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости, в 2016 г. переместились на второе место. За год редкие авто прибавили в цене в среднем 9%. Больше всего выросла цена автомобилей Porsche (+9%), Ferrari (+8%) и Merсedes Benz (+6%). Porsche пользуется все большей популярностью у коллекционеров и остается лидером по росту цен за 10 лет (+420%)
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Alastair Grant / AP
Неплохую динамику продемонстрировали раритетные монеты: в течение года их средняя стоимость увеличилась на 6%. Но до ценовых рекордов сделкам 2016 г. далеко. Например, за самую дорогую монету - цент Barber 1894 г. выпуска - на аукционе Heritage покупатель отдал $1,9 млн, а самая дорогая монета в мире - доллар «Распущенные Волосы» (на фото) - в 2013 г. обошлась американскому бизнесмену Брюсу Морелану в $10,01 млн, сообщает АР
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Denis Balibouse / Reuters
Ювелирные изделия за год выросли в цене в среднем на 3%, подсчитали аналитики. При этом продажи некоторых лотов побили исторические ценовые рекорды. Например, кольцо Oppenheimer Blue из платины с центральным камнем весом 14,62 карата было куплено за $58 млн и стало самым дорогим украшением в истории
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Patek Philippe
Другой рекорд 2016 года: стальные часы Patek Philippe Ref. 1518 (это первая в мире серийная модель с вечным календарем и хронографом) были проданы за 11 млн швейцарских франков – максимальную сумму, когда-либо уплаченную за наручные часы на аукционе
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Valentin Flauraud / Reuters
Рынок цветных бриллиантов в прошедшем году стагнировал - камни прибавили в цене примерно 0,4%. На фото: розовый бриллиант Fancy Intense Pink весом 24,78 карата, в 2010 г. оцененный Sotheby's в $38 млн
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Michael Sohn / AP
Практически не изменились в цене и дорогие марки. В 2016 г. они могли принести своим владельцам около 1%. За десять лет марки подорожали на 133%. На фото: марка с изображением Одри Хепберн, средства от продажи которой поступили в Фонд имени актрисы
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Christie's
Самое резкое падение показали предметы искусства и живописи, потеряв в среднем около 14% стоимости. При этом ценовая динамика сильно зависела от жанра, уточняет отчет. Например, на аукционах работы французских импрессионистов Матисса и Сезанна потеряли в цене 48%, а картины пейзажистов-романтиков Констебля и Тёрнера выросли на 19%
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Kin Cheung / AP
Такое же разочарование мог принесли владельцам китайский фарфор, также упавший в цене на 14%. По итогам десятилетия фарфор оказался наименее доходной инвестицией: он подорожал всего на 6%. На фото: ваза эпохи династии Цинь, в 2011 г. оцененная Sotheby's в $23 млн
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Bonhams
В 2016 г. снова снизилась стоимость антикварной мебели (-5%). Антикварная мебель остается аутсайдером рынка люксовых товаров: за 10 лет снижение цен на старинную мебель составило 31%. Больше всех в цене за 10 лет потеряла французская мебель XVIII века (-64%)