Продажи Christie`s в первой половине 2017 года выросли на треть

Самим дорогим проданным лотом стала бронзовая скульптура Константина Бранкузи «Спящая муза» Christie`s

Аукционные продажи Christie’s в первой половине 2017 г. выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $2,8 млрд. Об этом говорится в официальном отчете компании. Суммарный объем всех продаж вырос на 14% и составил $3 млрд. Наибольшую роль в росте сыграли успешные продажи знаковых произведений искусства, чья стоимость составляет $10 млн и выше (всего было продавно 38 таких работ). Самим дорогим проданным лотом стала бронзовая скульптура Константина Бранкузи «Спящая муза» , проданная за рекордную для произведений художника сумму в $57,4 млн.

35% объема продаж пришлись на долю клиентов из США, 35% – на клиентов из стран Азии, 30% – на клиентов из стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (EMERI), анализирует Christie’s. Траты клиентов из стран Азии выросли на 39%, американских клиентов и клиентом из региона EMERI — на 38% и 9% соответственно.

Новые покупатели составили 25% от общего, их число выросло за счет клиентов из США (37%), стран Азии (21%), а также стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии (42%). Суммарные траты новых покупателей увеличились на 42%. По данным Christie’s, новые покупатели интересуются предметами роскоши (29%), искусством импрессионизма и модернизма (17%) и декоративно-прикладным искусством (17%). Число новых клиентов, покупающих работы стоимостью более $1,5 млн, выросло на 29%.

Общий рост продаж, а также стабильный интерес покупателей к шедеврам и дорогим лотам свидетельствуют о том, что неблагоприятный период на арт-рынке, длившийся последние пару лет, заканчивается, приводит Bloomberg слова генерального директора Christie’s Гийома Черутти. Главный конкурент Christie’s аукционный дом Sotheby’s опубликует свой ежеквартальный отчет в следующем месяце. Но уже сейчас известно, что общие продажи достигли $2,54 млрд, что на 8% выше прошлогодних. Топ-лотом стала работа американского художника Жана-Мишеля Баския «Без названия», созданная в 1982 г.: она ушла за рекордные $110,5 млн.