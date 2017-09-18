«Оптимизм» зовет страну в прорубь

Часть обложки сборника пьес современных драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Оптимизм» Новое литературное обозрение

Под обложкой «Оптимизма» собраны пьесы, написанные поэтом Андреем Родионовым в соавторстве с продюсером Екатериной Троепольской. В первой из них, «Проекте Сван», которая идет в Центре Мейерхольда в постановке Юрия Квятковского, граждан России ожидает поэтическое будущее, выжить в котором смогут лишь те, кто умеет говорить стихами. Именно этот навык проверяют на экзамене сотрудницы УФМС, напоминающие мойр на государственной службе. Чаще всего мигрантов спрашивают: «А как вам нравится русская природа? Любите ли вы русский лес?» и стихи на соответствующие темы. Иногда кто-нибудь из комиссии не выдерживает и бритвой срезает жителя бывших союзных республик. Одна из целей государственного эксперимента – посмотреть, как человек переносит контроль над языком в отдельно взятой стране.

В каждой пьесе сборника действие начинается по законам классической драматургии, но заканчивается тотальным нарушением единого времени, пространства и действия. Наибольший разрыв между исторической, медийной, мифологической и сновидческой реальностями происходит в «Проруби» – пьесе, на основе которой написан сценарий фильма Андрея Сильвестрова. Традиция купания в проруби, весьма недостоверная, становится государственным праздником, по ходу которого президент, отыгрывая сюжет известной сказки, спрашивает у щуки о будущем России. Поскольку народные праздники часто регулируются и поощряются властью, прорубь и оказывается вариантом будущего, который может предложить подданным государство, воспевающее традицию и классические ценности.

Слэм-поэт Андрей Родионов известен прежде всего как автор и исполнитель баллад о маргинальных героях, организатор движения слэм-поэзии в России. Слэм – публичное состязание поэтов с определением победителя.

В пьесе «Счастье не за горами» конфликт ценностей – современное искусство или традиция – показан сквозь отношения простых людей и московской богемы во главе с Маратом Гельманом на исходе Пермской культурной революции. В конце пьесы авторы отсылают читателя к сюжету и символике «Сна в летнюю ночь». Следы Шекспира, как сигналы о двойственности происходящих событий, проникают и в другие пьесы Родионова и Троепольской. В ключевом тексте сборника, «Зарница», властвует шекспировский рок, а человек бессилен. Четверо подростков оказываются в волшебном лесу вместе с мифическими духами и ангелом государственной безопасности. Нерешительные дети испытывают действие чар, двое из них оказываются на пороге однополой любви, запрещенной в мире «Зарницы».

Главным событием в мире «Оптимизма» становится институт подавления человеческой воли, его безнаказанность. В либретто «Кандид», завершающем сборник, главный герой, словно луч просвещения в сонном царстве, остается в живых как свидетель еще одного краха гуманизма в отдельно взятом государстве.

Андрей Родионов, Екатерина Троепольская. Оптимизм: Поэтические пьесы. Предисл. Д. Давыдова. – М.: Новое литературное обозрение, 2017