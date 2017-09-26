О чем должен предупреждать Минздрав перед просмотром фильма «Kingsman: Золотое кольцо»

Франшиза «Кингсман» – британский стиль, доведенный до абсурда Twentieth Century Fox Film Corporation

Капитан Очевидность вынужден заметить, что все лучшее во втором Kingsman – от первого. Но прежней стилистической чистоты уже нет. Даже коронная драка в жанре «аристократы против дегенератов» при повторении лишилась элегантности. В 2015 г. зашедший в окраинный бар образцовый джентльмен в исполнении Колина Фёрта уделывал дюжину лондонских гопников с помощью зонтика-трости. В 2017 г. в похожей ситуации образцовый ковбой, которого играет звезда «Игры престолов» Педро Паскаль, охаживает кнутом и лассо американских реднеков. Красиво, конечно, но это уже скорее родео, чем урок хороших манер.

Первый Kingsman был не просто удачной пародией на классические шпионские фильмы и сериалы. Авторы комиксов «Секретная служба» Марк Миллар и Дэйв Гиббонс остроумно рассказали историю воспитания из гопника джентльмена, но изюминка постановки Мэттью Вона была в столкновении стилей. Герои представляли возведенные в абсурд традиционные английские ценности. Злодей – не менее абсурдную версию nobrow (если воспользоваться термином американского журналиста Джона Сибрука, описавшего тотальное смешение «высокого» и «низкого» в современной культуре). Джентльменский клуб суперагентов выступал против эксцентричного миллиардера в исполнении Сэмюэля Л. Джексона, чьи планы мирового господства еще можно было стерпеть, но вот манера заедать бургером коллекционное вино была уже решительно невыносима.

Во второй серии злодейка Поппи (Джулианна Мур) олицетворяет, с одной стороны, протянувший ядовитые щупальца по всему миру наркобизнес, а с другой – поп-культуру в ее старомодной, ностальгической версии. Ее тайная резиденция в джунглях Камбоджи стилизована под американский дайнер 1950-х (только бургеры тут делают из людей), а томящийся в плену Элтон Джон в разноцветных перьях (Элтон Джон) вынужден развлекать хозяйку музыкой Гершвина. Зато стилистически разнородными оказались в этот раз силы добра.

Друзья человека Героиню Джулианны Мур в новом Kingsman охраняют злобные робопсы, чьи имена Бенни и Джет отсылают к песне Элтона Джона. Поэтому Элтона Джона они не трогают. Всякий раз, когда играющий сам себя певец оказывается в поле зрения механических тварей, в их глазах-мониторах загорается слово «друг».

Взломав компьютерную сеть Kingsman, Поппи уничтожила направленными ракетными ударами штаб-квартиру и почти всех агентов этой британской секретной организации. В живых остались лишь юный Эггси (Тэрон Эджертон), получавший в первой серии прививку хороших манер, и технический гений Мерлин (Марк Стронг). Первый в момент атаки ужинал с венценосными родителями своей девушки – шведской принцессы (Ханна Альстрем). Второго не внесли в базу данных, сочтя техническим персоналом. Потеряв друзей и элитную недвижимость, джентльмены открыли суперсекретный сейф и достали оттуда бутылку бурбона. Распитие которой и предопределило весь дальнейший сюжет с участием агентов Текилы (Ченнинг Татум), Виски (Педро Паскаль), Шампань (Джефф Бриджес) и технического специалиста Имбирь (Халле Берри).

Потому что в Америке у секретной службы Kingsman есть партнеры Statesman, работающие под прикрытием алкогольного бизнеса. И если британские агенты называли себя именами рыцарей Круглого стола, то их американские коллеги шифруются названиями спиртных напитков. То есть сценаристы и режиссер Мэттью Вон не только шутят про собачек, возвращают в строй застреленного в первой серии героя Колина Фёрта и неоправданно растягивают хронометраж до 141 минуты, но и продолжают хулиганить, разворачивая сюжет шпионского боевика из конфликта традиционных ценностей и новых (пусть относительно) веяний: алкоголь против наркотиков.

Джентльмены предпочитают виски, но те, кто постарше и опытней, помнят, что настоящее виски делают в Шотландии, а с американским бурбоном лучше быть настороже (внимание, эта фраза содержит спойлер). Минздрав, кроме того, предупреждает о чрезмерном употреблении съемок в рапиде и шуток со словом «жопа».