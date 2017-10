Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро 63 года, он автор восьми романов и сценариев для кино и ТВ Evan Agostini / AP

Нобелевскую премию по литературе в 2017 г. получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, объявил сегодня Нобелевский комитет. «В романах большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром», - говорится в релизе академии.

Писателю 63 года, он автор восьми романов и сценариев для кино и ТВ. За свой третий роман «Остаток дня» (1989 г.) он удостоен Букеровской премии, по нему был снят одноименный фильм с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон, номинированный на восемь «Оскаров». Самым изысканным и сложным романом Кадзуо Исигуро считается роман «Безутешные» (1995 г.), действие которого происходит в неназванной центральноевропейской стране.

«В своем последнем романе "Погребенный исполин" (The Buried Giant) писатель исследует, как память связана с забытьем, история - с настоящим, а фантазия - с реальностью», - пишет Нобелевский комитет. Темы творчества писателя - память, время и самообман.

В 2016 г. «Нобелевка» по литературе оказалась самой скандальной за много лет: известнейшую литературную награду мира получил 75-летний поэт и поп-музыкант Боб Дилан. Постоянный секретарь Шведской академии Сара Дэниус объяснила это награждение тем, что Дилан - великий поэт в исконном смысле слова, и поставила автора Blowin’ in the Wind и Knockin’ on Heaven’s Door в ряд с Гомером и Сафо.

В 2015 г. Нобелевскую премию по литературе вручили писателю из Белоруссии Светлане Алексиевич с формулировкой «за ее полифонические сочинения – монумент страданиям и мужеству в наше время». Алексиевич пишет в жанре художественно-документальной прозы, она автор книг «Цинковые мальчики» (1989, состоит из свидетельств о войне в Афганистане), «Чернобыльская молитва» (1997) и «Время секонд-хенд».

Награждение Алексиевич вызвало в России как одобрение, так и резкую критику: писательницу обвиняли в нелитературности произведений, русофобской и антироссийской позиции. До нее из русских и советских писателей «Нобелевку» получали Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970), Иосиф Бродский (1987).

В 2014 г. премию получил французский писатель Патрик Модиано, пишущий об оккупации Франции во время Второй мировой войны, а в 2013 г. - живой классик короткой американской прозы Элис Энн Манро.

В этом году размер Нобелевской премии, выплачиваемой лауреатам, увеличен впервые с 2001 г. Сумма премии выросла с 8 млн до 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). В 2012 г. фонд снизил размер награды впервые с 1949 г. из-за долгого периода низких доходов и мирового финансового кризиса. Тогда сумма выплат уменьшилась с 10 млн до 8 млн шведских крон.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря - в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля.