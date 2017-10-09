Красноярская биеннале идеально вписалась в бывший музей Ленина

Работа Ани Желудь – одна из лучших на выставке Ольга Кабанова / Ведомости

Красноярский музейный центр «Площадь мира» – место уникальное. Бывший Музей Ленина, открытый уже в годы перестройки, представляет собой оптимальную адаптацию идеологического учреждения к современным интеллектуальным и художественным потребностям. Старая советская экспозиция частично сохранена, но преображена с помощью современного искусства, так что сегодня она рассказывает об истории края и его людях по-человечески, интересно, иногда смешно, когда необходимо, с пафосом – раздел про афганскую войну, возможно, лучший музейный рассказ о ее жертвах. В других городах такого бывшего музея вождя мирового пролетариата нет, и в скором времени не будет.

Своя публика На вопрос, есть ли в Красноярске публика, которой интересна биеннале, ее комиссар и автор постоянной экспозиции музея Сергей Ковалевский сказал, что верные зрители у музейного центра есть, хотя их не так много, как в столице. Но если считать в процентах к населению, то, возможно, и столько же.

Неудивительно, что музейная биеннале современного искусства здесь прижилась и проходит уже в 12-й раз. В этом году она состоялась в сотрудничестве с различными австрийскими институциями, и один из ее кураторов и автор идеи основного проекта – Симон Мраз, атташе по культуре посольства Австрии. Он и назвал главную выставку биеннале «Мир и мiръ. Художественное открытие российской деревни», посвящена она, естественно, столетию русской революции. Название соединяет слово, написанное в современной орфографии, с определением крестьянской общины в написании дореволюционном. Название красивое, но, по правде говоря, мало отражающее содержание выставки, исторического там мало.

Три десятка художников, в основном российских и австрийских, показали прежде всего не художественные произведения, а собственное восприятие современной деревенской жизни, полученное опытным путем. Например, группу Hanakam & Schuller потрясла якутская народная певица – и они сняли о ней прекрасный фильм. Студенты университета в Линце исследовали жизнь белорусского колхоза, но выразились о ней в наборе предметов как-то не слишком внятно – или сами не все поняли. Елене Чернышевой удалось сделать хорошие фотографии жителей деревни староверов, но издалека, вблизи не разрешили. Зато отчаянно, днем и ночью, позировали деревенские жители Оле Ивановой, и как-то получилось, что жаль их, этих жителей.

Но, как всегда, лучшее впечатление произвели произведения не исследовательские, а образные. Вырезанные на длинном заборе слова «скупой русский пейзаж», сквозь буквы которого видны мутные картины, – образ родной и любимый, за что, не знаю (Борис Матросов и Александра Паперно). Шестиметровая стена, покрытая подтеками карамели и сгущенки, созданная австрийской группой «Фортуна», очень нравилась публике, потому что пахучая. Модель современной русской деревни из гнутых стальных прутьев Ани Желудь была честна до неприятности, поскольку деревню из пустых домов и кладбища каждый встречал на своем пути по родной стране.

Но ударным, энергичным и жестким стало выступление художника Виктора Сочивко, автора лучших инсталляций в постоянной экспозиции музея. Его серия почти примитивистских картин «А хочешь жни, а хочешь куй» начинается с фигуры крестьянина, а кончается изображением поднятого Литейного моста с рисунком группы «Война». Как-то трудно честному русскому художнику высказываться сегодня о русской деревне раздумчиво и нормативно.

Красноярск

До 28 февраля