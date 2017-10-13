Архив русского авангарда объединен, детективным историям настал конец

Уникальный архив русского авангарда теперь доступен в полном объеме Максим Стулов / Ведомости

Выставка «Архив Харджиева» долгожданная и впечатляющая. Собрание исследователя русского авангарда известно как ценнейшее, ни с чем не сравнимое по объему документального материала. Но даже ожидающего увидеть уникальные материалы выставка поражает, и именно документами, а не подобранными к ним живописью и графикой художников, причисленных к авангарду. Хотя вещи эти из частных коллекций и редко выставляются. Но рядом с написанным рукой Малевича «Манифестом супрематизма», автографами стихотворений Хлебникова со смешными рисунками, дневниками Матюшина, рукописью «Преодоления искусства» Лисицкого, конвертом с адресом Михаила Ларионова картины и рисунки отходят на второй план. Они принадлежат истории искусства, а листки с полинявшими чернилами и плохо пробитыми на пишущих машинках буквами – чудом сохранившиеся следы живого человеческого мышления и повседневного общения тех, кого мы сегодня считаем гениями или классиками. Для исследователей эти материалы – важные источники новых знаний, для зрителей – опыт близкого, очень личного, общения с кумирами.

Отличная по составу и оформлению выставка начинает новый, будем надеяться счастливый, этап существования архива Харджиева. Предшествующая его история была долгой, тяжелой, а в 90-е годы шумно-скандальной. В ней, как в дешевом детективном сериале, главный герой – старый ученый коллекционер, а большинство действующих лиц – двуличные авантюристы, втершиеся к нему в доверие и жестоко его обманувшие. Есть даже бдительный таможенник, задержавший часть коллекции Харджиева при попытке вывезти за границу. Также в истории присутствует похожая на убийство смерть в Амстердаме жены ученого.

Публикация Выставка приурочена к выходу в свет первого тома архива Харджиева. Татьяна Горяева, директор РГАЛИ, рассказала, что несколько лет искала публикатора, но государственных средств на это дело не нашлось. Благодаря частному фонду In Artibus издание осуществляется с комментариями и под редакцией ведущих специалистов по русскому авангарду – Андрея Сарабьянова и Татьяны Горячевой.

В кратком изложении сюжет такой. В начале 30-х годов литератор Николай Харджиев приезжает в Москву и входит в круг художников и поэтов русского авангарда. Дружит с Казимиром Малевичем и его учениками, Осипом Мандельштамом и еще многими важными для русской культуры ХХ в. людьми. Начинает собирать материалы о Владимире Маяковском и футуристах. Пребывающие в государственной опале художники дарят ему картины и рисунки, вступают с ним в переписку, а Малевич по его просьбе пишет воспоминания и теоретические статьи. Исследованиями о русском авангарде Харджиев занимается всю жизнь, в 1960 г. устраивает в Музее Маяковского первую после долгого перерыва выставку авангардистов. Уникальную коллекцию он собирает, пользуясь не самыми благородными методами. Он подозрителен, свои сокровища никому не показывает и мечтает вывезти их за границу, не делясь с государством (другому коллекционеру авангарда, Георгию Костаки, власти разрешают уехать в обмен на значительную часть его собрания).

В начале 90-х Харджиев знакомится с голландским славистом и немецкой галеристкой, решает эмигрировать и переправляет по частям, с оказиями, картины и документы на Запад. Однако в «Шереметьево» таможенник увидел в багаже иностранного гражданина старые бумаги и фотографии, узнав на одной из них Маяковского, он багаж задерживает. Так часть коллекции остается на родине, в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Харджиев с женой в 1993 г. уезжает в Амстердам, ему в то время 90 лет. Он недосчитывается многих вещей из своего собрания, а немецкая галеристка нарушает договоренность о приобретении и хранении картин Малевича. После смерти ученого руководители его фонда также не были слишком чистоплотны в обращении с наследством. Но последняя воля Харджиева – объединить части собрания и оставить на хранение в РГАЛИ, а личный архив закрыть на 25 лет.

Благодаря долгим переговорам российская и голландская части архива Харджиева были наконец воссоединены, работники РГАЛИ их описали, и вот теперь благодаря фонду In Artibus уникальные материалы показаны публике. Картины Малевича из собрания остались в амстердамском «Стейдлик музее» и зарубежных собраниях.

До 30 января